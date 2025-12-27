€ 5.0890
|
$ 4.3140
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.3140
 
DCNews Stiri Parlamentari ucraineni, acuzaţi că au luat mită în schimbul voturilor
Data actualizării: 14:47 27 Dec 2025 | Data publicării: 14:27 27 Dec 2025

Parlamentari ucraineni, acuzaţi că au luat mită în schimbul voturilor
Autor: Florin Răvdan

vot-urna-alegeri-2_42255500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

Mai mulţi parlamentari din Ucraina sunt acuzaţi că au luat mită pentru voturile lor din Parlament. Agenţia anticorupţie din Ucraina vrea să percheziţioneze sediile guvernamentale.

 Agenţia anticorupţie a Ucrainei (NABU) a acuzat sâmbătă mai mulţi deputaţi că au acceptat mită în schimbul voturilor lor în parlament şi au încercat să percheziţioneze sedii guvernamentale din Kiev, informează AFP.

NABU a informat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că a "descoperit un grup criminal organizat, inclusiv membri actuali ai parlamentului" care "primeau sistematic avantaje ilegale pentru a vota în Rada", legislativul ucrainean.

Anchetatorii au încercat să percheziţioneze sediile comisiilor parlamentare din Kiev, dar au fost împiedicaţi să facă acest lucru de forţele de securitate, a adăugat NABU.

"Obstrucţionarea acţiunilor de investigaţie constituie o încălcare directă a legii", a avertizat NABU, care nu a precizat dacă au putut fi efectuate arestări în acest caz.

Acest nou scandal de corupţie în interiorul statului ucrainean vine imediat după plecarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski spre Florida, unde urmează să se întâlnească cu omologul său american, Donald Trump, în cadrul negocierilor privind planul de încheiere a războiului cu Rusia.

Preşedinţia ucraineană a fost deja destabilizată de un vast scandal de corupţie care a presupus deturnarea a aproape 100 de milioane de dolari în sectorul energetic şi în care a fost implicat un prieten apropiat al lui Zelenski, care este acum fugar în străinătate, aminteşte AFP.

Acest scandal a dus la demisia a doi miniştri şi a puternicului şef al administraţiei prezidenţiale, Andrii Iermak, care a fost, de asemenea, menţionat şi care era negociatorul privilegiat cu Washingtonul.

Corupţia este endemică în Ucraina de mulţi ani, remarcă AFP. De la începutul invaziei ruseşti din 2022, au fost descoperite numeroase cazuri, inclusiv în armată şi în sectorul apărării.

Deşi Ucraina are o agenţie anticorupţie, NABU, şi un parchet specializat, SAP, cazurile dezvăluite rareori se soldează cu condamnări.

Activiştii anticorupţie se plâng de presiuni politice şi hărţuire judiciară menite să le împiedice activitatea, mai scrie AFP, conform Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

deputati ucraina mita
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
Vlad Filat, fost prim-ministru al Republicii Moldova, dat în urmărire internaţională
Publicat acum 50 minute
Parlamentari ucraineni, acuzaţi că au luat mită în schimbul voturilor
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Angajatul Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina acuzat de tentativă de viol, arestat preventiv
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Airbag-ul iese din volan cu 250 km/h. Ce rişti dacă nu stai în poziţia corectă la volan
Publicat acum 1 ora si 47 minute
Atac cibernetic la CE Oltenia. S-a depus plângere la DIICOT
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 3 minute
A fost emis Cod Roșu! Alertă de ultimă oră de la meterologi, județele vizate
Publicat pe 25 Dec 2025
Mișcarea bizară a lui Ceaușescu la Revoluția din 1989. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ținea mitingul din 21 decembrie / video
Publicat pe 25 Dec 2025
Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat
Publicat acum 22 ore si 7 minute
Accident rutier grav, cu 10 mașini. 27 de persoane implicate, Planul Roșu activat
Publicat pe 25 Dec 2025
Alexandru Ciucu, imagine controversată alături de fiicele sale: Par chiar speriate
 
cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close