Stiri

Miracol de Crăciun: O pisică dispărută acum 5 ani s-a întors acasă la stăpâni
Data publicării: 19:33 25 Dec 2025

Miracol de Crăciun: O pisică dispărută acum 5 ani s-a întors acasă la stăpâni
Autor: Tiberiu Vasile

Miracol de Crăciun: O pisică dispărută acum 5 ani s-a întors acasă la stăpâni Foto: Pixabay
 

Un miracol de Crăciun a adus acasă o pisică neagră dispărută timp de cinci ani în Anglia.

O adevărată poveste de Crăciun a avut un final fericit în Cambridgeshire, Regatul Unit. O pisică neagră, pierdută timp de cinci ani, și-a regăsit drumul acasă, spre bucuria stăpânei sale, care a descris momentul drept "un adevărat miracol de Crăciun".

Pisica dispărută reapare după cinci ani

Bindi a ieșit pe ușa casei din satul Haddenham în august 2020 și nu s-a mai întors. De atunci, Jilly Fretwell a căutat-o fără succes, postând anunțuri pe rețelele sociale și verificând fiecare colțișor al satului. Manager de proiect software, tânăra se temea că pisica nu va mai fi găsită niciodată.

Zilele trecute, vestea neașteptată a sosit prin telefon: medicii veterinari din Witchford au confirmat că Bindi fusese găsită. Totul a pornit de la o femeie din Haddenham, care a adus felina la cabinetul veterinar, iar specialiștii au identificat microcipul.

Fericire și recunoștință

Jilly, în vârstă de 29 de ani, s-a mutat în altă locuință în vara lui 2020. "Episodul a părut un adevărat miracol de Crăciun. Abia când am văzut-o, am început să credem că este într-adevăr ea. Suntem atât de recunoscători că avea microcip și că este vie și sănătoasă", a spus stăpâna, pentru Daily Express.

Înainte de dispariție, Bindi obișnuia să iasă doar câteva ore și să se întoarcă imediat. "De aceea, a fost foarte ciudat să lipsească mai mult de o zi. Chiar nu am știut ce s-a întâmplat cu ea", a adăugat Jilly.

Importanța microcipului

Tânăra îi sfătuiește pe toți proprietarii de pisici să le pună microcip. Nu există indicii despre locul unde a fost Bindi în toți acești ani, dar este pur și simplu fericită că a revenit acasă. "Este cea mai afectuoasă și alintată pisică pe care am întâlnit-o vreodată. Își pune lăbuțele pe umerii tăi ca să îți dea o îmbrățișare adevărată. Este foarte calmă și lipicioasă. Probabil a stat în casa cuiva, dar nu am nicio idee", a mai spus ea.

Pisicile pierdute și aventurile lor

Pierderea unei pisici este o experiență frecventă pentru mulți proprietari. Aceste animale independente pot să se rătăcească sau să aleagă să trăiască temporar cu alți oameni. În mai, o pisică franceză a fost găsită după ce a parcurs 1.200 de mile (nr  1.931 de km) prin Europa, ascunsă într-un camion în Marea Britanie. Supranumită "Pierre" de veterinar, felina a fost returnată proprietarilor din Calais, datorită microcipului, conform Daily Express.

CITEȘTE ȘI: Animalele și artificiile: Un medic veterinar explică de ce ar trebui să renunțăm la articolele pirotehnice

