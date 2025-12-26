€ 5.0890
DCNews Stiri Încrederea în Emmanuel Macron atinge cel mai scăzut nivel din 2017 în Franța
Data publicării: 23:07 26 Dec 2025

Încrederea în Emmanuel Macron atinge cel mai scăzut nivel din 2017 în Franța
Autor: Tiberiu Vasile

Macron s-a prăbușit în sondaje: Cel mai slab cotat președinte francez din ultimii 50 de ani Foto: Agerpres | Macron e cel mai slab președinte francez din ultimii ani
 

Cota de încredere a președintelui francez Emmanuel Macron a coborât la cel mai scăzut nivel din 2017, potrivit unui sondaj recent.

Cota de încredere a preşedintelui francez Emmanuel Macron a ajuns în decembrie la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa în 2017, cu 25% opinii favorabile, potrivit barometrului lunar al unui institut de sondare a opiniei publice dat publicităţii vineri, relatează AFP.

Potrivit barometrului Toluna/Harris Interactive realizat pentru canalul de televiziune privat LCI, numai 37% dintre francezi au intenţia de a urmări urările prezidenţiale de Anul Nou, difuzate tradiţional de televiziunea franceză pe 31 decembrie seara.

"Secvenţa internaţională fiind ceva mai îndepărtată, preşedintele Republicii este judecat mai mult în legătură cu mizele naţionale decât în noiembrie", când a înregistrat de asemenea cel mai scăzut nivel de popularitate, observă Jean-Daniel Lévy, director delegat al Toluna/Harris, citat în comunicat.

Dovadă a "severităţii francezilor" faţă de şeful statului

Dovadă a "severităţii francezilor" faţă de şeful statului, aproape două treimi dintre francezi (62%), afirmă că nu vor privi tradiţionalele sale urări prezidenţiale, faţă de 37% care spun că vor urmări momentul. Proporţia acestora era de 40% în urmă cu un an şi 43% în urmă cu doi ani.

Cota de încredere a premierului Sébastien Lecornu a rămas, la rândul ei, practic stabilă în decembrie, la 34%, în timp ce toţi miniştrii săi au pierdut teren în sondaj. Singura excepţie este cea a ministrului care răspunde de ecologie, aproape stabil la o cotă de încredere de 15%.

Însă toate personalităţile sunt într-un recul de încredere la finalul anului, notează AFP. Şeful Rassemblement National (extremă dreapta) Jordan Bardella rămâne în fruntea acestui barometru de încredere cu 42%, chiar în faţa liderei extremei drepte Marine Le Pen (39%), urmaţi de liderul Les Republicains (dreapta), Bruno Retailleau (30%).

Ancheta sociologică a fost realizată online înainte de Crăciun pe un eşantion de 1.099 de persoane de 18 ani şi peste, prin metoda cotelor, şi are o marjă de eroare între 1,4 şi 3,1 puncte procentuale, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Macron susține reluarea negocierilor cu Putin, pe fondul eforturilor SUA pentru pace
 

emmanuel macron
franta
incredere
Încrederea în Emmanuel Macron atinge cel mai scăzut nivel din 2017 în Franța
 
