Macron susține reluarea negocierilor cu Putin, pe fondul eforturilor SUA pentru pace

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că va fi "din nou util" pentru el şi pentru europeni să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma eforturilor actuale ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, scrie AFP.

"Cred că va fi din nou util să vorbesc cu Vladimir Putin", a declarat el presei la finalul unui summit la Bruxelles unde Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru a elibera 90 de miliarde de euro pentru a sprijini Kievul.

"Observ că există persoane care vorbesc cu Vladimir Putin", a adăugat el, făcând aluzie în special la preşedintele american Donald Trump care, după revenirea la putere în ianuarie, a reluat contactul cu liderul de la Kremlin.

"Aşadar, cred că noi, europenii şi ucrainenii, avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuţie. Altfel, vom discuta între noi cu negociatori care vor merge apoi singuri să discute cu ruşii, ceea ce nu este ideal", a insistat Emmanuel Macron.

Emisarii lui Donald Trump poartă în prezent o serie de discuţii separate, cu Moscova, pe de o parte, şi cu ucrainenii şi europenii, pe de altă parte, în speranţa de a ajunge la un acord de pace, conform Agerpres.

