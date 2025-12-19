€ 5.0911
Stiri

Macron susține reluarea negocierilor cu Putin, pe fondul eforturilor SUA pentru pace
Data publicării: 08:28 19 Dec 2025

Macron susține reluarea negocierilor cu Putin, pe fondul eforturilor SUA pentru pace
Autor: Tiberiu Vasile

Macron susține reluarea negocierilor cu Putin, pe fondul eforturilor SUA pentru pace Președintele francez, Emmanuel Macron (stânga), președintele rus Vladimir Putin (mijloc), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (dreapta). Sursa foto: Agerpres
 

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat, vineri, că reluarea dialogului cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar putea deveni din nou necesară pentru Europa.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că va fi "din nou util" pentru el şi pentru europeni să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma eforturilor actuale ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, scrie AFP.

"Cred că va fi din nou util să vorbesc cu Vladimir Putin", a declarat el presei la finalul unui summit la Bruxelles unde Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru a elibera 90 de miliarde de euro pentru a sprijini Kievul.

"Observ că există persoane care vorbesc cu Vladimir Putin"

"Observ că există persoane care vorbesc cu Vladimir Putin", a adăugat el, făcând aluzie în special la preşedintele american Donald Trump care, după revenirea la putere în ianuarie, a reluat contactul cu liderul de la Kremlin.

"Aşadar, cred că noi, europenii şi ucrainenii, avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuţie. Altfel, vom discuta între noi cu negociatori care vor merge apoi singuri să discute cu ruşii, ceea ce nu este ideal", a insistat Emmanuel Macron.

Emisarii lui Donald Trump poartă în prezent o serie de discuţii separate, cu Moscova, pe de o parte, şi cu ucrainenii şi europenii, pe de altă parte, în speranţa de a ajunge la un acord de pace, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Trump cere Ucrainei să accelereze negocierile de pace cu Rusia
 

