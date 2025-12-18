Femeia surprinsă pe kiss cam cu CEO-ul Astronomer la concertul Coldplay, dezvăluiri în premieră despre incident

Fosta șefă a departamentului de HR, Kristin Cabot, surprinsă pe kiss cam la concertul formației Coldplay alături de fostul CEO al companiei Astronomer, Andy Byron, a făcut primele comentarii despre incident.

Relația extraconjugală a fost dezvăluită accidental pe kiss cam, în luna iulie, în timpul unui concert Coldplay din Boston, SUA. Solistul, Chris Martin, a expus accidental aventura celor doi.

Cum a explicat Kristin Cabot relația extraconjugală cu Andy Byron

Ei se aflau într-o ipostază tandră până când camera a ajuns în dreptul lor, ceea ce i-a determinat să se ascundă. La câteva luni distanță de la incidentul care a devenit viral, Cabot, în vârstă de 53 de ani, a spus că a fost o greșeală unică, alimentată de alcool, potrivit Daily Mail.

„Am luat o decizie proastă, băusem câteva High Noons, am dansat și m-am comportat necorespunzător cu șeful meu”, a declarat ea pentru New York Times. „Și nu e nimic. Mi-am asumat responsabilitatea și mi-am sacrificat cariera pentru asta. Acesta este prețul pe care am ales să-l plătesc”, a adăugat ea.

Cabot a spus că a fost umilită online, batjocorită de celebrități și etichetată drept „amantă” de către străinii pe care i-a întâlnit în locuri publice, adăugând că a primit peste 60 de amenințări la adresa vieții sale.

Ea a recunoscut că a avut o „pasiune” pentru Byron și că era încântată să-l prezinte prietenilor ei, dar a susținut că, înainte de acea noapte, cei doi nici măcar nu se sărutaseră.

Amintim că atât Cabot, cât și Byron erau căsătoriți la acea vrerme, ambele căsnicii încheindu-se după incidentul devenit viral pe Internet.