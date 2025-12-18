€ 5.0923
DCNews Stiri Rusia lansează amenințări după ce Kazahstanul a spus că vrea muniție NATO: Știm ce a însemnat asta pentru Kiev
Data actualizării: 09:57 18 Dec 2025 | Data publicării: 09:45 18 Dec 2025

Rusia lansează amenințări după ce Kazahstanul a spus că vrea muniție NATO: Știm ce a însemnat asta pentru Kiev
Autor: Tiberiu Vasile

Rusia lansează amenințări după ce Kazahstanul vrea să adopte muniție NATO: Știm ce a însemnat asta pentru Kiev Soldati pe teren. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Rusia avertizează Kazahstanul după ce țara a anunțat că vrea să adopte muniție la standarde NATO.

Rusia lansează amenințări după ce Kazahstanul vrea să adopte muniție NATO. Decizia anunțată de autoritățile de la Astana provoacă reacții dure la Moscova și reaprinde tensiunile dintre cele două state, într-un context regional deja fragil.

Rusia critică virajul militar al Kazahstanului

Reprezentanți ai puterii de la Moscova cataloghează intenția Kazahstanului de a produce muniție la standarde occidentale drept un gest ostil. Alexei Zhuravlev, prim-vicepreședinte al Comitetului de Apărare din Duma de Stat, a transmis un avertisment deschis, susținând că această orientare reprezintă o abatere gravă de la relația tradițională dintre cele două țări.

„Se pune imediat întrebarea: de ce este NATO atât de interesată de Kazahstan? Poate pentru că se învecinează cu Rusia, iar țara ar putea fi transformată într-un alt avanpost rusofob? Știm cu toții ce a însemnat această cooperare cu NATO pentru Kiev”, a declarat Zhuravlev, citat de Moscow Times.

Acuzații privind apropierea de muniția NATO

Oficialul rus a mers mai departe, afirmând că schimbările din ultimii ani arată o distanțare constantă față de Moscova. În opinia sa, trecerea la muniție NATO nu este un pas izolat, ci parte dintr-un proces mai amplu.

„Încercăm să ignorăm cum o republică aparent fraternă a abandonat rapid nu doar limba rusă, ci și alfabetul chirilic. Acum ei susţin Ucraina. Și trec la standardele NATO de muniție, aparent cu intenția de a abandona armele rusești în viitor, înlocuindu-le cu unele occidentale”, a spus Zhuravlev.

El a reamintit și episoade mai vechi de cooperare dintre Astana și Alianța Nord-Atlantică, menționând includerea Kazahstanului în Consiliul de Cooperare Nord-Atlantic în 1992 și semnarea, doi ani mai târziu, a acordului „Parteneriat pentru Pace”.

Investiție majoră în industria de apărare

Dincolo de reacțiile venite dinspre Rusia, autoritățile kazahe își motivează decizia prin nevoia de securitate și autonomie militară. Un oficial militar de rang înalt a explicat că armata țării se bazează încă pe stocuri de armament moștenite din perioada sovietică și pe livrări din Federația Rusă.

Pentru a reduce această dependență, Kazahstanul a lansat proiectul național ASPAN, care prevede construirea a patru unități industriale destinate producerii de muniții de artilerie și mine, atât de tip rusesc, cât și compatibile cu muniția NATO. Valoarea totală a investiției este estimată la aproximativ un miliard de dolari, iar prima fabrică ar urma să devină funcțională în 2027.

Decizia Astanei este urmărită cu atenție în regiune, iar avertismentele venite dinspre Rusia arată că subiectul muniției NATO riscă să devină un nou punct sensibil în relațiile dintre cele două state în anii următori, conform Moscow Times.

CITEȘTE ȘI: Marea Aral ar putea să revină la frumuețea de odinioară. Anunțul Kazahstanului
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

kazahstan
nato
rusia
amenintari
