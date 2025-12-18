€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Trump și al treilea mandat în fruntea SUA: Ce scrie în Constituția americană
Data publicării: 11:38 18 Dec 2025

Trump și al treilea mandat în fruntea SUA: Ce scrie în Constituția americană
Autor: Iulia Horovei

Trump îi îndeamnă pe republicani să voteze pentru desecretizarea celebrelor dosare Epstein Preşedintele american Donald Trump / Sursa foto: Agerpres
 

Preşedintele american Donald Trump a discutat cu un avocat despre posibilitatea de a candida pentru un nou mandat în fruntea Statelor unite ale Americii.

Preşedintele american Donald Trump a discutat despre o versiune preliminară a unei cărţi scrise de avocatul Alan Dershowitz care examinează dacă Trump ar putea fi, constituţional, îndreptăţit la un al treilea mandat de preşedinte, a relatat miercuri Wall Street Journal (WSJ), preluat de Reuters.

Neclarități în Constituție? Ce spune avocatul Dershowitz 

Examinarea de către Trump a ideii unui al treilea mandat i-a alarmat pe oponenţi şi experţi constituţionali, care atenţionează că acest lucru ar pune la încercare cel de-al 22-lea amendament al Constituţiei SUA, aprobat de Congres după ce Franklin Roosevelt a fost ales de patru ori. Acest al 22-lea amendament prevede, printre altele, că „nicio persoană nu va fi aleasă în funcţia de preşedinte de mai mult de două ori”.

Dershowitz a afirmat însă că i-a spus lui Trump marţi că legea fundamentală nu este clară în această privinţă. El a relatat că, în timpul unei întâlniri în Biroul Oval, i-a înmânat lui Trump o versiune preliminară a cărţii, intitulată „Ar putea servi preşedintele Trump constituţional un al treilea mandat?”. Cartea, care va fi publicată anul viitor, prezintă diverse scenarii în care o persoană ar putea obţine un al treilea mandat, a explicat Dershowitz.

Într-un interviu acordat Wall Street Journal, avocatul a susţinut că Trump i-a spus că plănuieşte să citească cartea şi l-a întrebat care sunt concluziile sale despre un al treilea mandat. „A găsit-o interesantă sub aspect intelectual”, a spus Dershowitz. „Dacă eu cred că va candida pentru un al treilea mandat? Nu, nu cred că va candida pentru un al treilea mandat”, a mai spus el.

Ce spune Trump despre posibilitatea unui nou mandat de președinte

În luna octombrie, Trump a declarat că nu va candida pentru un al treilea mandat, ceea ce a reprezentat o schimbare semnificativă după luni de zile în care a cochetat cu ideea de a testa ce spune Constituţia pe această temă. „Dacă o citeşti, este destul de clar - nu am voie să candidez. E păcat, dar avem o mulţime de oameni minunaţi”, a afirmat atunci Trump.

Întrebată miercuri despre articolul din Wall Street Journal, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Abigail Jackson a declarat că „poporul american ar fi norocos dacă l-ar avea pe preşedintele Trump în funcţie pentru o perioadă şi mai lungă”.

Trump a câştigat preşedinţia în 2016 şi 2024, dar continuă să susţină în mod fals că a pierdut alegerile din 2020 din cauza unor ample fraude electorale, opinie împărtăşită de milioane de susţinători ai săi, menţionează Reuters. Numeroase anchete însă nu au găsit nicio dovadă de fraudă.

La rândul ei, şefa de cabinet a Casei Albe Susie Wiles a declarat într-un interviu acordat publicaţiei Vanity Fair, publicat săptămâna aceasta, că Trump „știe că nu poate candida din nou”, scrie Agerpres.

Citește și: Războiul din Ucraina se decide la Miami. Întâlnire SUA - Rusia

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

trump
donald trump
mandat presedinte
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 35 minute
Demisie cu scandal de la vârful CJ Constanța. De ce a plecat Florin Mitroi
Publicat acum 47 minute
Fraudă cu cetățenia română. Percheziții de amploare după ce au fost depuse peste 900 de dosare în 11 luni
Publicat acum 51 minute
Miliardarul Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, e noul şef NASA
Publicat acum 56 minute
Marele premiu la loterie câștigat de doi soți de două ori: O șansă la 24 de trilioane
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Mit spulberat înainte de Crăciun: Cea mai bună carne de porc nu e din România. Țara de pe primul loc, din Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 40 minute
Horoscop 2026. Top trei zodii care vor avea un an memorabil
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 16 Dec 2025
Nebunie în justiție. „Eroina” Raluca Moroșanu, pusă sub semnul incompatibilității
Publicat acum 22 ore si 56 minute
Doliu în România, a murit Simona Popescu. Emil Constantinescu dezvăluie ce a făcut pe patul de spital. ”Nu este durere mai mare”
Publicat pe 16 Dec 2025
Ultima Lună Nouă din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Patru zodii o pot lua de la capăt
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close