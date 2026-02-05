€ 5.0945
Trei surori s-au aruncat de la balcon după ce tatăl lor le-a interzis să continue un joc coreean pe telefon
Data actualizării: 13:41 05 Feb 2026 | Data publicării: 13:40 05 Feb 2026

Trei surori s-au aruncat de la balcon după ce tatăl lor le-a interzis să continue un joc coreean pe telefon
Autor: Alexandra Curtache

lumanare_63462600 Foto: Pexels

Trei surori tinere din India s-au aruncat de la balcon, după ce tatăl lor le-a interzis să joace un „joc de dragoste” coreean pe telefon, potrivit unor rapoarte locale.

Trei minore, identificate ca fiind Vishika, 16 ani, Prachi, 14 ani, și Pakhi, 12 ani, au fost atât de supărați că părinții lor le-au interzis accesul la jocul care creează dependență, încât au lăsat în urmă o scrisoare de adio de opt pagini și apoi s-au aruncat, una după alta, a raportat NDTV.

Imagini cutremurătoare și o familie distrusă

Presa locală a distribuit imagini cutremurătoare din fața casei lor din Uttar Pradesh, de la periferia New Delhi, cu trotuarele pătate de sânge și mama lor plângând lângă trupurile lor.

Tatăl îndurerat, Chetan Kumar, a spus că fiicele sale aveau o „dependență extremă de tot ce era coreean”, inclusiv filme, muzică și emisiuni TV.

El a spus că dependența lor a început în timpul pandemiei de COVID-19 și le-a determinat chiar să renunțe complet la școală, potrivit NDTV.

Când Kumar a descoperit că fiicele sale jucau un joc necunoscut și nepotrivit pe telefonul său, le-a interzis accesul.

El susține că acestea s-au sinucis din răzbunare: „Tată, ne pare rău, Coreea este viața noastră, Coreea este cea mai mare iubire a noastră, orice ai spune, nu putem renunța la ea. Ați încercat să ne îndepărtați de coreeni, dar acum știți cât de mult îi iubim pe coreeni”, era scris în biletul pe care l-au lăsat în urmă.

Mesaje tulburătoare pe pereții camerei

Pe pereții camerei fetelor erau scrise și următoarele mesaje: „Sunt foarte, foarte singură” și „fă-mi inima să se frângă”, scrise în engleză, potrivit Daily Mail.  

Atul Kumar Singh, comisarul adjunct al poliției din Uttar Pradesh, a declarat într-o declarație că la ora 2:15 dimineața, ora locală, a primit un apel în legătură cu fetele, iar poliția a sosit la fața locului și a găsit cadavrele pe jos.

Surorile au fost urcate într-o ambulanță și transportate de urgență la spitalul Loni, unde au fost declarate decedate, a adăugat poliția.

În timp ce rapoartele inițiale susțineau că toate cele trei surori au sărit de la balcon, declarațiile contradictorii ale martorilor sugerează că două dintre surori încercau să o rețină pe a treia când au căzut accidental.

„Așa ceva nu ar trebui să se întâmple niciunui părinte sau copil. Nu știam de existența jocului, altfel nu le-aș fi lăsat niciodată să se joace”, a spus Kumar. 

Anchetă în desfășurare, jocul nu a fost identificat

Ancheta privind moartea lor este încă în curs deoarece poliția nu a identificat încă jocul specific care a provocat reacția viscerală a fetelor.

„Ancheta nu a dezvăluit până acum numele unui joc specific, dar este clar că fetele au fost influențate de cultura coreeană”, a declarat Patel pentru NDTV.

Prevalența telefoanelor mobile și a jocurilor online agresive a determinat Organizația Mondială a Sănătății (OMS) să adauge dependența de jocurile video în baza sa de date Clasificarea internațională a bolilor în 2019.

OMS a declarat că dependența se caracterizează printr-un „model de comportament persistent sau recurent în ceea ce privește jocurile” care „are prioritate față de alte interese din viață”. 

