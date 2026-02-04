€ 5.0950
Locuri de muncă disponibile la nivel național și în țări SEE. Se fac zeci de mii de angajări, în diverse domenii - date ANOFM
Data publicării: 16:32 04 Feb 2026

Locuri de muncă disponibile la nivel național și în țări SEE. Se fac zeci de mii de angajări, în diverse domenii - date ANOFM
Autor: Doinița Manic

angajari ANOFM locuri de munca disponibile Locuri de muncă disponibile la nivel național și în țări SEE. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Dacă ești în căutarea unui job, datele furnizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), ți-ar putea fi de mare folos.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) transmite că, potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, sunt disponibile 31.861 locuri de muncă la nivel naţional și 179 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European.

Românii care sunt în căutarea unui loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă.

Locuri de muncă disponibile la nivel național și în țări SEE - date ANOFM

Harta locurilor de muncă disponibile la nivel național. Foto: ANOFM

Domeniile în care se fac cele mai multe angajări

"Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.324); curier (2.187); conducător auto transport rutier (1.836); manipulant mărfuri (1.590); lucrător comercial (1.344); agent de securitate (1.211); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1.084); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.075); ajutor bucătar (935); agent curățenie clădiri și mijloace de transport (647); ambalator manual (515) etc. 

Reapartizarea locurilor de muncă disponibile în funcție de nivelul de studii cerut

Din cele 31.861 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 1.795 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; specialist în diverse domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.), 5.579 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; conducător auto transport rutier; agent servicii client; vânzător; casier etc), 5.419 pentru persoanele cu studii profesionale (sudor; fierar betonist; lăcătuș mecanic; mecanic auto; confecționer-asamblor articole din textile etc.), restul de 19.068 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; curier; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții; ajutor bucătar etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

179 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European 

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 179 locuri de muncă vacante, după cum urmează: 

Suedia – 90 locuri de muncă pentru: electician; operator de proces -zona topitoriei ; operator de proces -turnare continuă; mecanic – zona laminorului la cald; electician – zona de turnare; electrician – macarale și echipamente ridicare; mecanic – macarale și echipamente ridicare; operator de proces – zona laminorului la cald; mecanic – zona topitorie. 

Irlanda – 25 locuri de muncă pentru: îngrijitor persoane; zidar-pietrar. 

Olanda – 21 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare; personal de punte; timonier.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 10 locuri de muncă pentru lucrător în producție - procesare produse din carne. 

Finlanda – 7 locuri de muncă pentru: mașinist CNC; montator țevi în șantier naval; sudor TIG; sudor MIG/MAG. 

Slovenia – 6 locuri de muncă pentru: chimist dezvoltare produse cosmetic; cameristă hotel; bucătar a la carte; ospătar (chelner).

Norvegia – 3 locuri de muncă pentru mecanic biciclete.

Franța – 2 locuri de muncă pentru carosier tinichigiu auto. 

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES", se arată într-un comunicat al ANOFM.

