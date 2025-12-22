Câți șomeri sunt în România: Teleorman, județul cu cei mai mulți - date ANOFM

Câți șomeri sunt în România rămâne una dintre întrebările-cheie când vine vorba despre starea economiei, iar cele mai recente date ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă conturează o imagine cu contraste puternice între județe. La nivel național, Teleorman se detașează clar, fiind județul cu cea mai ridicată rată a șomajului, potrivit statisticilor ANOFM.

Câți șomeri sunt în România, potrivit ANOFM

Datele oficiale arată că, în luna octombrie 2025, România avea înregistrați 256.851 de șomeri, în creștere cu peste 4.300 de persoane față de luna precedentă. Din acest total, puțin peste 55.700 beneficiau de indemnizație de șomaj, în timp ce mai mult de 201.000 erau șomeri neindemnizați.

Rata șomajului la nivel național a ajuns la 3,21%, un nivel ușor mai ridicat atât față de luna anterioară, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Teleorman, în fruntea clasamentului negativ

Când vorbim despre Teleorman, datele ANOFM sunt fără echivoc. Județul înregistrează cea mai mare rată a șomajului din țară, de 9,16%, depășind Mehedinți și Vaslui. Mai mult, Teleorman se numără și printre județele cu cele mai mari creșteri lunare ale numărului de șomeri, cu un plus de 440 de persoane într-o singură lună.

Alături de Teleorman, valori ridicate ale șomajului se regăsesc și în Mehedinți, Dolj, Vaslui, Covasna sau Suceava, semn că dificultățile de pe piața muncii sunt concentrate mai ales în anumite regiuni ale țării.

Unde cresc și unde scad șomerii în România

La nivel național, numărul șomerilor a crescut în 33 de județe, cele mai mari salturi fiind raportate în Constanța, Teleorman, Vâlcea și Cluj. În schimb, în doar opt județe și în municipiul București s-au consemnat scăderi, cele mai vizibile fiind în Bacău, Arad, Prahova, Vaslui și Olt.

Diferențele dintre mediul urban și cel rural rămân semnificative. Aproape 187.000 de șomeri provin din mediul rural, față de circa 69.600 din orașe, ceea ce confirmă dezechilibrele structurale de pe piața muncii.

Peste 146.000 de persoane angajate în 2025

În paralel cu aceste cifre, ANOFM arată că, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, 146.025 de persoane au reușit să se angajeze prin intermediul măsurilor active de ocupare. Cei mai mulți dintre cei integrați pe piața muncii au peste 45 de ani, urmați de persoanele din categoria 35–45 de ani.

Aproape jumătate dintre cei angajați au studii liceale, iar peste 18.000 au studii universitare. Totodată, mai mult de 40.000 de persoane încadrate fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.

București, Iași și Timiș, lideri la angajări

La capitolul angajări, clasamentul este condus de București, cu peste 14.000 de persoane încadrate, urmat de Iași și Timiș. Aceste județe concentrează o mare parte din oportunitățile de muncă, în contrast evident cu zonele unde șomajul rămâne ridicat.

Câți șomeri sunt în România și ce urmează

Imaginea de ansamblu arată o piață a muncii cu evoluții inegale. Deși zeci de mii de persoane își găsesc un loc de muncă anual, România continuă să se confrunte cu dezechilibre majore între regiuni. Teleorman rămâne simbolul acestor dificultăți, cu cea mai mare rată a șomajului din țară, conform datelor ANOFM, iar evoluția din lunile următoare va fi esențială pentru a vedea dacă acest decalaj poate fi redus.

