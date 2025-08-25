Milioane de locuri de muncă libere și sute de mii de șomeri în UE. Care sunt țările care au nevoie urgentă de angajați

Europa se confruntă cu un paradox pe piața muncii. Are milioane de locuri de muncă libere și sute de mii de șomeri.

Europa se confruntă cu un paradox al pieței muncii. În timp ce milioane de persoane sunt șomere, un număr semnificativ de locuri de muncă rămân neocupate. Conform Euronews Business, Germania are peste 1 milion de posturi vacante, Marea Britanie 750.000, iar Franța 500.000. În aceeași perioadă, Eurostat raporta că aproximativ 13,1 milioane de persoane erau șomere în Uniunea Europeană (UE) în luna mai 2025.

În pofida măsurilor adoptate de Comisia Europeană pentru a stimula ocuparea forței de muncă și a reduce problemele sociale, deficitul de angajați persistă. Germania, lider în Europa după numărul locurilor vacante, înregistra peste 1 milion de posturi libere, iar Franța jumătate de milion.

Loc de muncă vacant

Un loc de muncă vacant, explică Eurostat, reprezintă un post plătit, fie nou creat, fie liber sau care urmează să devină disponibil, pentru care angajatorul caută activ candidați din afara organizației și intenționează să îl ocupe imediat sau într-un interval stabilit. Rata locurilor vacante (Job Vacancy Rate – JVR) reflectă proporția posturilor libere raportată la totalul posturilor existente. De exemplu, o rată de 3% indică că din 100 de posturi, 97 sunt ocupate și 3 vacante. În al doilea trimestru 2025, JVR în UE era de 2,1%, în scădere față de 2,2% în primul trimestru și 2,4% în aceeași perioadă a anului precedent.

Diferențele între state sunt semnificative: România înregistrează cea mai scăzută rată, 0,6%, în timp ce Țările de Jos ajung la 4,2%. Alte valori ridicate se înregistrează în Belgia (4,1%), Austria și Norvegia (3,4%), precum și Malta (3%). Germania și Franța au o rată de 2,5%, iar Italia 1,7%. În contrast, Spania și Polonia au JVR de 0,8%, Bulgaria 0,9%, iar Turcia și Slovacia 1,1%.

Clasamentul țărilor Europene cu locuri libere

Pe plan numeric, Germania conduce Europa cu 1,05 milioane locuri vacante și rămâne cea mai atractivă destinație pentru migrație. În 2023 a primit 1.271.000 de persoane, provenind din UE și țări non-UE. Marea Britanie ocupă locul doi cu 781.000 de posturi vacante, urmată de Franța (504.000) și Țările de Jos (400.000). Alte state cu peste 100.000 de locuri vacante sunt Belgia (170.000), Austria (148.000), Spania (145.000), Suedia (113.000), Norvegia (107.000) și Polonia (101.000). România are peste 30.000 de posturi neocupate, în timp ce Islanda, Luxemburg, Malta și Macedonia de Nord înregistrează cele mai puține.

Nepotrivirile între competențele angajaților și cerințele angajatorilor

Cererea neacoperită de forță de muncă reflectă și nepotrivirile între competențele angajaților și cerințele angajatorilor. Eurostat subliniază că deficitul de competențe devine o provocare tot mai mare. Un sondaj ManpowerGroup din 2023 arată că 75% dintre angajatorii din 21 de țări europene nu găsesc candidați calificați, față de 42% în 2018. Germania și Grecia înregistrează cel mai ridicat procent, 82%. Totodată, Eurobarometru indică că 54% dintre IMM-uri consideră lipsa de competențe printre principalele trei probleme.

În primele șapte luni ale anului 2025, 93.133 de persoane au fost angajate în România

În România, ANOFM (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă) a raportat că, în primele șapte luni ale anului 2025, 93.133 de persoane au fost angajate prin măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă. Din acestea, 47.607 au peste 45 de ani, 17.551 între 35 și 45 de ani, 7.374 între 30 și 35 de ani, 7.166 între 25 și 30 de ani, iar 13.435 sub 25 de ani. Tinerii NEET reprezintă 16.398 persoane. Distribuția pe sexe arată 44.048 femei și 49.085 bărbați. În funcție de mediul de rezidență, 48.169 sunt din urban și 44.964 din rural.

Din punct de vedere al pregătirii, cei mai mulți angajați au studii liceale (30.444), urmate de profesionale (22.315), gimnaziale (22.136) și universitare (10.386). Din total, 26.486 persoane fac parte din categoria greu și foarte greu ocupabililor. Topul județelor cu cei mai mulți angajați include București (9.418), Iași (3.986) și Timiș (3.412). În același interval, 251.556 persoane au beneficiat de servicii de înregistrare ca șomeri sau pentru măsuri active de protecție socială, potrivit Euronews Business.

