DCNews Stiri Internațional Cât costă în România treningul purtat de Nicolas Maduro
Data publicării: 18:08 04 Ian 2026

Cât costă în România treningul purtat de Nicolas Maduro
Autor: Anca Murgoci

nicolas madura capturat Nicolas Maduro
 

Nicolas Maduro a fost capturat sâmbătă, în urma unui atac american în Venezuela.

În momentul în care Donald Trump a distribuit prima imagine cu liderul venezuelean, au apărut memeurile.

Cât a costat treningul purtat de Nicolas Maduro?

Fotografia îl arăta pe Nicolas Maduro îmbrăcat în trening Nike. Avea cătușe și ochelari. Dar cât a costat treningul?

Bluza de trening are un preț de 119,99 euro în magazinul oficial Nike din Spania. Pe site-ul Nike SUA, modelul exact nu mai apare ca fiind disponibil. Alte jachete similare din linia Nike Tech au prețuri în jurul a 130 de dolari (aproximativ 110 euro).

Pantalonii sunt epuizați pe site-ul din Spania la aproape toate mărimile, cu excepția XS, XL și XXL. Acești pantaloni pe care i-a purtat și Nicolas Maduro costă 99,99 euro și sunt fabricați din materiale reciclabile.

De altfel, găsim modelul chiar și pentru femei în România. Jacheta costă 549,99 lei. Pentru bărbați, găsim în magazinele din România, pantalonii la 500 de lei, iar bluza tot 500 de lei.

„Acest model slim-fit este confecționat din material fleece moale în interior și la exterior, care asigură senzația de confort maxim la fiecare purtare. Această versiune nu permite pătrunderea frigului, are talie cu șnur reglabil și manșete la glezne, pentru un look în funcție de preferințe. Articolul vestimentar are un buzunar tip Tech și este decorat cu semnătura Nike Futura”, se arată în descrierea treningului.

Mulți au reacționat la succesul... treningului purtat de Nicolas Maduro

„Trăiască capitalismul”, „Maduro lansează colaborări de parcă ar fi la Săptămâna Modei”, „Show hollywoodian cu artificii și elicoptere doar ca să epuizeze stocul celui mai urât trening de la Nike. Masterclass”, „Mi-am găsit deja costumul de Halloween”, acestea sunt doar câteva dintre comentariile care circulă pe platformă.

Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că forțele americane l-au capturat pe Nicolas Maduro după ce au lansat un atac de mare anvergură contra Venezuelei, pentru a-l conduce în fața unui tribunal din New York, unde să răspundă în special pentru acuzațiile de narcoterorism.

Donald Trump a declarat că SUA vor conduce Venezuela până când va putea avea loc în această țară o tranziție politică sigură, însă fără a preciza deocamdată cum anume.

„Având în vedere intervenția militară americană și arestarea lui Nicolas Maduro pentru acuzații de narcoterorism contra SUA și cetățenilor lor, misiunea pentru stabilirea faptelor subliniază necesitatea de a menține atenți asupra gravelor încălcări ale drepturilor omului și crimelor contra umanității care au fost comise contra populației venezuelene', a insistat Marta Valinas, care prezidează această misiune.

Misiunea ONU și-a exprimat de asemenea „profunda îngrijorare cu privire la riscul ca noi și grave încălcări ale drepturilor omului s-ar putea produce în zilele și săptămânile următoare, în acest context de volatilitate crescută”.

