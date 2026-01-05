€ 5.0985
DCNews Stiri Cum să faci diferența între răceala obișnuită și „supergripa”. Iată simptomul cheie
Data actualizării: 10:13 05 Ian 2026 | Data publicării: 10:13 05 Ian 2026

Cum să faci diferența între răceala obișnuită și „supergripa”. Iată simptomul cheie
Autor: Alexandra Curtache

Creștere rapidă a cazurilor de gripă în România și Europa. Atenționare de la OMS Femeie gripă. Sursa Foto: Freepik
 

Cum să faci diferența între răceala obișnuită și „supergripa”. Există o tulpină de gripă deosebit de agresivă care circulă în prezent.

Acum că perioada aglomerată a Crăciunului s-a încheiat, este timpul să ne confruntăm întoarcerea la birou și reluarea rutinei normale a vieții.

Desigur, puteți încerca să vă respectați rezoluțiile de Anul Nou și să mâncați mai sănătos sau să petreceți ceva timp la sală, dar, în mare parte, viața dvs. va reveni la normal. Asta înseamnă, de obicei, mult mai multe interacțiuni cu oamenii  și mult mai multe șanse de a vă îmbolnăvi, deoarece iarna este o perioadă propice pentru creșterea ratei îmbolnăvirilor, iar în această perioadă a anului circulă o „supergripă”.

Odată cu sosirea unei noi perioade de vreme rece, există îngrijorări că rata îmbolnăvirilor ar putea crește foarte tare și, dacă se va întâmpla acest lucru, este util să cunoaștem diferența dintre gripă și răceală.

Citește și: Noua tulpină de gripă A face prăpăd în România. ”Temperatura ridicată și frisoanele ne-au terminat”

Ce este „supergripa”?

Este o tulpină de H3N2 care se răspândește rapid și despre care oamenii de știință au spus că au observat o mutație semnificativă începând din vară, care o face mai rezistentă la vaccinuri și tratamente, conform Ladbible.

Mulți oameni se vaccinează împotriva gripei în timpul iernii pentru a se proteja de boala sezonieră, dar „supergripa”, care a suferit numeroase mutații, este mai greu de combătut cu vaccinul.

Persoanele în vârstă sunt expuse unui risc mai mare de a contracta gripa, iar prognozele erau sumbre, deși BBC raportează că gripa din această iarnă a fost până acum puțin mai puțin „super” decât se temeau experții.

Ratele de răspândire sunt comparabile cu cele din anii precedenți și, deși se situează la limita superioară a acestor date, cercetările efectuate de Universitatea din Oxford au arătat că imunitatea este cu doar 5-10% mai bună.

Care este „simptomul cheie” care o diferențiază de răceală?

Deși gripa este mult mai gravă decât răceala, multe dintre simptomele inițiale ale celor două afecțiuni pot părea destul de similare, o răceală puternică și un caz ușor de gripă nefiind foarte diferite.

Tusea și nasul înfundat nu sunt simptome plăcute, dar persoanele cu gripă sunt mai predispuse să aibă febră, să se simtă deosebit de obosite și să sufere de dureri articulare și musculare.

Persoanele cu cazuri mai grave vor ști acest lucru deoarece există și alte simptome precum: durerile toracice severe, vărsături și diaree. Aceste simptome ar putea indica faptul că aveți gripă și nu o răceală.

Dr. Simon Clarke, expert în boli infecțioase la Universitatea din Reading, a declarat pentru Daily Mail: „Pot apărea și vărsăturile de bilă, dacă persoana vomită pe stomacul gol”. El a explicat că gripa poate suprima apetitul unei persoane, ceea ce poate duce la vărsături pe stomacul gol.

Ce trebuie să faceți dacă aveți „supergripa”?

Dacă vă confruntați cu această afecțiune, trebuie să beți multă apă și să vă hidratați, iar NHS recomandă să vă odihniți și să dormiți.

De asemenea, se recomandă să luați paracetamol sau ibuprofen dacă aveți febră și suferiți de dureri.

Dacă sunteți gravidă, aveți peste 65 de ani, aveți un sistem imunitar slăbit, o afecțiune medicală cronică sau simptomele nu dispar după șapte zile, atunci se recomandă să vă programați urgent la medicul de familie.

Dacă aveți dureri în piept, dificultăți de respirație sau începeți să tușiți sânge, atunci trebuie să sunați la urgențe.

Limitarea contactului cu alte persoane va ajuta la prevenirea răspândirii virusului. Persoanele cu gripă sunt cele mai contagioase în primele cinci zile.

