DCNews Stiri Noua tulpină de gripă A face prăpăd în România. ”Temperatura ridicată și frisoanele ne-au terminat”
Data actualizării: 13:07 20 Dec 2025 | Data publicării: 13:02 20 Dec 2025

Noua tulpină de gripă A face prăpăd în România. ”Temperatura ridicată și frisoanele ne-au terminat”
Autor: Irina Constantin

copil gripa Gripa A, noua tulpină, face ravagii în România/ pexels
 

Noua tulpină a gripei A face prăpăd înainte de Crăciun, printre copii și părinții lor.

Noua tulpină mutantă de gripă A a ajuns și-n România și face ravagii printre copiii de grădiniță și părinții lor. H3N3, venită din vestul Europei ca ”supergripa”, este extrem de contagioasă și foarte agresivă. Pe un grup dedicat părinților, aceștia descriu simptome greu de gestionat chiar și-n spital. 

”Doar în brațele mele a putut să se liniștească puțin”

”2,2 ani, a debutat miercuri noapte, joi dimineață pozitiv la test acasă, l-am luat prompt pentru că era un caz anunțat la grădi cu o zi înainte. Joi, la prânz, a început antiviralul, deci în 12 ore de la debutul din timpul nopții. Antitermice, antiinflamatoare mai des de 4 ore pentru că urcă febra foarte repede în 39+ dacă o scap. Văzut de pediatru joi și era curat la plămâni, dar joi noapte s-a complicat cu o laringita foarte urâtă și respirație grea. Mie mi s-a părut îngrozitor cum respira, așa că am fugit cu el de dimineață, însă pare că e “doar” respirație îngreunată de inflamația de la laringită. Am primit dexa.. pe guriță (nu aerosoli) și mărită doză de antiviral. Caut experiențe similare cu deznodământ fericit cât durează perioada această grea fiindcă, să înțelegeți, toată noaptea doar în brațele mele, plimbat sau nu, a putut să se liniștească puțin. Nu poate sta întins. Mă așteptam la stagnare sau îmbunătățire după prima doză de antiviral, nu la mai rău. Durerea de gât e așa mare că plânge foarte des. Cu toate puf-urile posibile. E ceva îngrozitor această gripă” a scris o mămică pe grupul ”La primul bebe București”. 

Reacțiile nu au întârziat să apară, respectiv nu mai puțin de 80 de comentarii.

”Temperatura ridicată și frisoanele ne-au terminat”

Redăm o parte din ele:

  • ”De 2 zile suntem mai bine după gripa A. Spun suntem, pentru că am luat toți 3, băiețelul de 4 ani și noi și vreau să punctez că și pentru noi a fost la fel de greu. Temperatura ridicată (40) ce scădea greu și revenea la 3- 4 ore și frisoanele ne-au terminat. Laringita a fost și ea. La noi a ținut așa 5 zile. Ce ne-au spus nouă la Ponderas a fost că se poate face infectare bacteriană în urma gripei, de la secreții multe și din păcate noi am avut și ni s-a dat antibiotic. Abia după 2 zile de antibiotic am reușit să ne liniștim iar copilul a dormit bine. Încă tușește și are secreții. Și da, e ceva urât tare gripă asta și foarte contagioasă!”
  • ”Noi am stat internați 10 zile cu gripă A, cu complicații pneumonie și larigintă nu mai zic… 8 zile mi-a stat numai în brațe fie noapte, fie zi, a fost letargic, chiar grav aș putea spune, cu vomă, diaree, 40,8 febră… durează… dacă a luat în primele 24 ore tamiflu cam în 3 zile 4 ar trebui să fie mai bine… la noi a fost grav și după vreo 7 zile a început să fie cât de cât ok… când am ieșit din spital, se clătina pe picioare fiind fără putere. 1 an și 11 luni. La spital a avut antibiotic, tamiflu plus dexa și adrenalina, dar s-a recuperat bine”

”Seara era puțin răgușit, iar dimineața am plecat de urgență la IOMC”

  • ”Săptămâna aceasta am trecut și eu cu băiețelul meu (5 ani) printr-un episod de laringită foarte urât. Seara era puțin răgușit și dimineața la 4.30 s-a trezit tușind și cu zgomot specific. Am plecat de urgență la IOMC și i-au dexa oral și 3 ture de aerosoli cu adrenalină până l-au auzit că a dispărut tusea lătrătoare. Fiind vaccinat antigripal, s-au axat mai mult pe rezolvarea laringitei. La noi nu este primul episod, am avut în ultimii 3 ani înaintea Crăciunului. De fiecare dată am fost la IOMC și în maxim 1 săptămână totul a fost ok. Dar, recomandarea lor este să revenim la urgență dacă în 2 zile nu se îmbunătățește starea copilului. Multă sănătate!”
  • ”Pitic de 2.7 luni... tocmai am încheiat un episod de gripă A. Pot să va spun că abia după a patra doză de medicament antiviral (cel recomandat pentru gripă A) starea s-a ameliorat și episoadele de febră s-au rărit de la 4h, la 6h și apoi 10h. Însă cred că depinde și de imunitatea de moment. Din fericire, el n-a avut dureri în gât și a rămas bine hidratat”

”Nu a putut mânca nimic. Febră mare, dureri în gât”

  • ”Am trecut și noi recent prin gripă de tip A cu băiatul de 6 ani. La el s-au văzut îmbunătățiri după 4 doze de antiviral. Așa a fost și el, cu febră mare, dureri de gât de nu a putut mânca mai nimic și respira foarte greu. Pe lângă antivirale, i-am dat și antitermice la 4 ore. Noi am început antiviralul luni seară, și el abia miercuri la prânz a reușit să mănânce un bol de supă (doar zeamă)” 
  • ”Febră aproape de 40, frisoane, aspirăm la 10 minute, pentru că se umplea la loc, dacă adormea îi curgeau la propriu pe față. După a patra zi de antiviral s-a oprit febra, nu mai făcea așa mare și nu așa de des însă mucișorii au trecut după încă o săptămână, este cruntă gripa la ei”. 

x close