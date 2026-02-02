€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri Percheziții DNA la CJ Bacău pentru un contract de infrastructură rutieră de 197 milioane lei
Data actualizării: 19:46 02 Feb 2026 | Data publicării: 18:00 02 Feb 2026

Percheziții DNA la CJ Bacău pentru un contract de infrastructură rutieră de 197 milioane lei
Autor: Tiberiu Vasile

Percheziții DNA la CJ Bacău pentru contract rutier de 197 milioane lei Imagine cu DNA. Sursa foto: Agerpres

Procurorii DNA au descins la sediul Consiliului Județean Bacău într-un dosar care vizează atribuirea unui contract de infrastructură rutieră.

Procurorii Direcției Generale Anticorupție (DNA) au descins la sediul Consiliului Județean Bacău, în cadrul unei anchete penale care vizează modul în care a fost atribuit un contract de lucrări rutiere finanțat din fonduri europene.

'Percheziția a avut loc vineri la sediul CJ Bacău, dar ceea ce vreau să subliniez este că niciun angajat al instituției nu are nicio calitate în acest dosar. Au fost solicitate documente despre contractul TEN-T, pe care le vom pune la dispoziție', a declarat Cristina Breahnă Pravăț.

Contractul are o valoare de peste 197 de milioane de lei 

Contractul TEN-T are o valoare de peste 197 de milioane de lei și include modernizarea mai multor drumuri județene din județ.

Președinția CJ Bacău a fost deținută, mandatul trecut, de social-democratul Valentin Ivancea, care în momentul de față este subprefect al județului, notează Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Avocata ”Ada” Georgescu, impostoare sau mai mult de atât? PNL nu o recunoaște, deși i-a dat funcție de conducere
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dna
bacau
circulatie rutiera
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 42 minute
Ruptură politică: Deputat exclus de Anamaria Gavrilă vrea să preia grupul POT și să-l redenumească
Publicat acum 52 minute
Două fotomodele românce apar în dosarele Epstein: Ar fi primit mii de dolari și ar fi mers pe insula prădătorului sexual
Publicat acum 58 minute
Cât costă ceasul purtat de premierul Ilie Bolojan
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Ministrul Justiţiei din Polonia a fost amendat după ce nu a acordat prioritate unui pieton
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Legea femicidului a trecut de Senat. Pașii necesari până la adoptarea finală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 44 minute
Risc pentru PSD cu pachetul de solidaritate. Chirieac spune cine sunt, de fapt, oamenii care conduc România
Publicat acum 8 ore si 49 minute
Horoscop februarie 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat acum 9 ore si 42 minute
Nebunie cu impozitarea în România. Claudiu Năsui: E unic în lume! / Ce propune deputatul USR pentru relansarea economică / video
Publicat acum 11 ore si 23 minute
Meseria pe care nu o mai vrea nimeni în Buzău, deși e cerere mare. Primarii nu știu ce să mai facă
Publicat acum 12 ore si 17 minute
Horoscop 2 februarie 2026. Lună Plină în Leu. Previziuni pentru fiecare zodie
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close