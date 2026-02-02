Percheziții DNA la CJ Bacău pentru un contract de infrastructură rutieră de 197 milioane lei

Procurorii Direcției Generale Anticorupție (DNA) au descins la sediul Consiliului Județean Bacău, în cadrul unei anchete penale care vizează modul în care a fost atribuit un contract de lucrări rutiere finanțat din fonduri europene.

'Percheziția a avut loc vineri la sediul CJ Bacău, dar ceea ce vreau să subliniez este că niciun angajat al instituției nu are nicio calitate în acest dosar. Au fost solicitate documente despre contractul TEN-T, pe care le vom pune la dispoziție', a declarat Cristina Breahnă Pravăț.

Contractul are o valoare de peste 197 de milioane de lei

Contractul TEN-T are o valoare de peste 197 de milioane de lei și include modernizarea mai multor drumuri județene din județ.

Președinția CJ Bacău a fost deținută, mandatul trecut, de social-democratul Valentin Ivancea, care în momentul de față este subprefect al județului, notează Agerpres.

