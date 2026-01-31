Zelenski, despre posibila cauză a penei masive de curent din R. Moldova și Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sâmbătă seară, că s-a declanșat o investigație pentru stabilirea cauzelor penei de curent care a afectat, sâmbătă, atât Ucraina, cât și Republica Moldova. El a adăugat că nu există, totuși, indicii privind o interferență externă sau un posibil atac cibernetic.

Zelenski: „Nu există nicio confirmare a interferențelor externe sau a unui atac cibernetic”

„În această dimineață, a avut loc un incident tehnic pe rețeaua energetică: două linii între România și Moldova, precum și linii de pe teritoriul Ucrainei, au încetat să funcționeze. Cauzele sunt investigate amănunțit. Până în prezent, nu există nicio confirmare a interferențelor externe sau a unui atac cibernetic”, a transmis președintele Ucrainei, pe rețeaua X.

Gheața acumulată pe linii, posibila cauză a penei de curent

El a subliniat că o posibilă cauză a întreruperii curentului electric este acumularea gheții pe liniile de transport, care a dus la o oprire automată.

„Majoritatea indiciilor indică vremea: acumularea de gheață pe linii și opriri automate. Pe parcursul zilei, am restabilit în mare parte situația de dinaintea incidentului, iar stabilizarea și restabilirea serviciilor pentru populație sunt acum în desfășurare. Le mulțumesc tuturor echipelor noastre de reparații care lucrează la funcționarea sectorului energetic al Ucrainei în aceste condiții extrem de dificile”, a mai spus Zelenski.

This morning, a technical incident occurred on the energy grid: two lines between Romania and Moldova, as well as lines on Ukrainian territory, stopped operating. The causes are being thoroughly investigated. As of now, there is no confirmation of external interference or a… pic.twitter.com/Fk2z2jEprO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 31, 2026

Mai multe regiuni din Republica Moldova, inclusiv Chișinăul, au rămas sâmbătă dimineață, 31 ianuarie, fără energie electrică, pana masivă de curent fiind provocată de avarii grave la rețeaua electrică din Ucraina. Alimentarea cu energie electrică, peste Prut, a fost reluată peste aproximativ 8 ore de la întrerupere.

