Remus Ștefureac, propunere tare pentru nostalgicii după comunism / video
Data publicării: 18:32 30 Ian 2026

EXCLUSIV Remus Ștefureac, propunere tare pentru nostalgicii după comunism / video
Autor: Ioan-Radu Gava

whatsapp-image-2025-09-03-at-13-36-47-3_58373400 Ceausescu. Sursa: DCNEWS/ poze Memorialul Durerii

Sociologul Remus Ștefureac a făcut o propunere pentru românii care sunt nostalgici după perioada ceaușistă.

Într-un dialog cu jurnalistul Val Vâlcu, la emisiunea Anti-Mit, la DC News, despre neajunsurile din epoca Ceaușescu, sociologul Remus Ștefureac a făcut o propunere pentru românii care sunt nostalgici după perioada comunistă.

„Mi-ar plăcea să facem un experiment social - așa cum Potemkin inventa orașe false pentru a glorifica Imperiul Țarist în fața țarinei - să facem și noi măcar o localitate comunistă. Așa cum era. Cu frigul, cu penuria de alimente, cu poliția care se comporta cum se comporta, cu securitatea, cu toate elementele și să punem un eșantion de nostalgici să trăiască acolo măcar o lună.

Să-i lăsăm și să vedem, ar pleca de acolo, s-ar dezvolta acea comunitate. Poate fi un experiment social interesant!“, a spus Remus Ștefureac.

Sociologul a adăugat că înțelege „memoria subiectivă“ și este departe de „a arunca anateme“.

„Dacă o întreb pe mama mea, și ea îmi va spune că viața era mai simplă“, a mai precizat Remus Ștefureac, la emisiunea Anti-Mit.

comunism
remus stefureac
nostalgie comunism
