Stiri

Marca populară în comunism care revine în 2026. Vor fi deschise trei locaţii în Bucureşti
Data actualizării: 16:30 30 Ian 2026 | Data publicării: 14:41 30 Ian 2026

Marca populară în comunism care revine în 2026. Vor fi deschise trei locaţii în Bucureşti
Autor: Doinița Manic

restaurant brand din perioada comunismului Imagine cu un bărbat care își bea cafeaua într-un local. Foto: Pixabay

O marcă populară în perioada comunismului va deschide trei locații în București.

Lacto Bar, un brand de mare succes în perioada comunistă, revine pe piaţă în acest an sub umbrela 5 to go.

Astfel, în 2026 vor fi deschise trei locații în București, deși inițial debutul era planificat pentru anul 2025, dar a fost amânat din cauza unei clădiri cu bulină roşie. Noile localuri ar urma să fie deschise în „zona centrală şi semi-centrală” a Capitalei, scrie Profit.ro.

„Ne-am uitat după branduri cu nostalgie şi aşa a apărut ideea Lacto Bar. După ce lansezi peste 600 de cafenele, vrei să vii şi cu noutăţi la nivel de concepte”, a declarat Radu Savopol, fondatorul lanţului de cafenele, pentru sursa citată.

"Brandul avea notorietate mare înainte de ’89, era un brand pe care părinții noștri îl accesau destul de des, era un brand mai cool pentru acea perioadă. Ideea este că mă gândeam demult la câteva locații care să aibă focus pe lactate și produse derivate, așa că am făcut research și am văzut că brandul îi aparține lui Raul Ciurtin (cel care a dezvoltat brandul Albalact și l-a vândut către Lactalis)", a mai spus acesta anterior.

Detalii despre Lacto Bar. De ce era îndrăgit în comunism

Brandul Lacto Bar apărut în țara noastră în anii ’60 şi dispărut după 1989. A apărut mai întâi în București, apoi în mai toate marile orașe ale țării. După cum îi spune și numele, principalele produse erau cele pe bază de lactate: lapte, lapte bătut, iaurt sau chefir. Ziua de Vest scrie că era, de fapt, un alt tip de fast-food, foarte îndrăgit în perioada comunismului.

Lacto Bar-ul era un fel de autoservire. Produsele preparate erau ținute în vitrine cu becuri radiante. În aceste localuri se putea mânca micul dejun sau chiar prânzul, dacă se dorea ceva ușor: ouă ochiuri, omletă, crenvurști cu muștar, mămăligă cu brânză și smântână ori orez sau griș cu lapte. Avea și produse de patiserie pentru cei care voiau să se îndulcească. Preparatele erau servite la “varice”, niște mese înalte, fără scaune.

“Lacto Bar-ul nu este un brand românesc. E un brand care ne-a plăcut nouă foarte mult, dar a apărut cu mult timp înainte să ne apucăm noi să facem Lacto Bar prin București, Timișoara și alte orașe mari. Am văzut în Australia, am văzut în Anglia, la început de secol XX, sunt acele Milk Bar-uri. Le-am preluat și noi, iar în memoria colectivă a românului este un brand autohton. Pentru mine înseamnă de fapt patiseria românească. Au fost gusturile noastre de atunci”, spunea la un moment dat Caius Merșa, un antropoolg culinar timișorean, pentru Ziua de Vest.

Lacto Bar
patiserie
perioada comunista
Comentarii

