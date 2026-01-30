€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Trump spune că nu a adormit în timpul ședinței Guvernului, a închis un pic ochii. ”Să fiu cinstit, era plictisitor”
Data publicării: 08:15 30 Ian 2026

Trump spune că nu a adormit în timpul ședinței Guvernului, a închis un pic ochii. ”Să fiu cinstit, era plictisitor”
Autor: Roxana Neagu

presedintele sua donald trump Donald Trump, președintele SUA. Foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump afirmă că doar și-a odihnit un pic ochii din cauza plictiselii, în timpul ședinței de Guvern.

”Oamenii au spus `a închis ochii!`. Ascultaţi, era destul de plictisitor, ca să fiu cinstit”, a declarat miliardarul în vârstă de 79 de ani, referindu-se la o şedinţă de Guvern din august care a durat peste trei ore, în timpul căreia a fost văzut moţăind.

”Era un pic plictisitor”, a repetat el, referindu-se la acea şedinţă de Guvern maraton, în care secretarii săi l-au acoperit de elogii. 

Opozanții săi au dat asigurări că a adormit nu o dată, ci de mai multe ori. Joi, Donald Trump a părut să aţipească din nou în timpul celei de-a zecea şedinţe de Guvern de la întoarecea sa la putere, care a durat aproximativ o oră şi care a fost transmisă în direct.

Problema vigorii este foarte sensibilă pentru Donald Trump, în contextul în care se prezintă ca fiind antiteza predecesroului său democrat Joe Biden, pe care-l prezintă drept... un moş senil.

Donald Trump și aspirina, din nou în centrul atenției

Donald Trump, mult mai activ mediatic decât predecesorul său, se află însă în centrul unor întrebări despre sănătatea sa - de exemplu cu privire la hematoame care i-au apărut de mai multe ori pe mâna dreaptă şi cel puţin o dată pe mâna stângă.

Preşedintele american a declarat într-un interviu acordat recent ziarului de afaceri The Wall Street Journal (WSJ) că aceste vânătăi apar din cauză că ia zilnic o doză de aspirină de 325 de miligrame. El a recunoscut că medicii săi ar prefera să ia o doză ”mai mică”.

”Se spune că aspirina fluidizează sângele şi nu vreau ca inima mea să pomnpeze sânge gros”, a declarat Donald Trump. 

Citește și: EXCLUSIV Trump ia o aspirină pe zi și spune că este mai sănătos ca niciodată. Dr. Tatu-Chițoiu: Pentru cine are efect benefic ”tratamentul-minune” 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
aspirina
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Ce se întâmplă cu un animal aflat în pericol: Explicația pe care nu ți-o spune nimeni
Publicat acum 5 minute
Pericolul iminent care pândește România. Avocatul Remus Borza: Noi o să dăm mesaje triumfaliste, că ăștia suntem
Publicat acum 6 minute
Guvernarea fricii: cum reformele rescriu viața oamenilor și decid dacă schimbarea vindecă sau amenință
Publicat acum 29 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 38 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 46 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close