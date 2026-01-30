Trump spune că nu a adormit în timpul ședinței Guvernului, a închis un pic ochii. ”Să fiu cinstit, era plictisitor”

”Oamenii au spus `a închis ochii!`. Ascultaţi, era destul de plictisitor, ca să fiu cinstit”, a declarat miliardarul în vârstă de 79 de ani, referindu-se la o şedinţă de Guvern din august care a durat peste trei ore, în timpul căreia a fost văzut moţăind.

”Era un pic plictisitor”, a repetat el, referindu-se la acea şedinţă de Guvern maraton, în care secretarii săi l-au acoperit de elogii.

Opozanții săi au dat asigurări că a adormit nu o dată, ci de mai multe ori. Joi, Donald Trump a părut să aţipească din nou în timpul celei de-a zecea şedinţe de Guvern de la întoarecea sa la putere, care a durat aproximativ o oră şi care a fost transmisă în direct.

Problema vigorii este foarte sensibilă pentru Donald Trump, în contextul în care se prezintă ca fiind antiteza predecesroului său democrat Joe Biden, pe care-l prezintă drept... un moş senil.

Donald Trump și aspirina, din nou în centrul atenției

Donald Trump, mult mai activ mediatic decât predecesorul său, se află însă în centrul unor întrebări despre sănătatea sa - de exemplu cu privire la hematoame care i-au apărut de mai multe ori pe mâna dreaptă şi cel puţin o dată pe mâna stângă.

Preşedintele american a declarat într-un interviu acordat recent ziarului de afaceri The Wall Street Journal (WSJ) că aceste vânătăi apar din cauză că ia zilnic o doză de aspirină de 325 de miligrame. El a recunoscut că medicii săi ar prefera să ia o doză ”mai mică”.

”Se spune că aspirina fluidizează sângele şi nu vreau ca inima mea să pomnpeze sânge gros”, a declarat Donald Trump.

Citește și: EXCLUSIV Trump ia o aspirină pe zi și spune că este mai sănătos ca niciodată. Dr. Tatu-Chițoiu: Pentru cine are efect benefic ”tratamentul-minune”