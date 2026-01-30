Trump spune că nu a adormit în timpul ședinței Guvernului, a închis un pic ochii. ”Să fiu cinstit, era plictisitor”

Președintele american Donald Trump afirmă că doar și-a odihnit un pic ochii din cauza plictiselii, în timpul ședinței de Guvern.
”Oamenii au spus `a închis ochii!`. Ascultaţi, era destul de plictisitor, ca să fiu cinstit”, a declarat miliardarul în vârstă de 79 de ani, referindu-se la o şedinţă de Guvern din august care a durat peste trei ore, în timpul căreia a fost văzut moţăind.
”Era un pic plictisitor”, a repetat el, referindu-se la acea şedinţă de Guvern maraton, în care secretarii săi l-au acoperit de elogii.
Opozanții săi au dat asigurări că a adormit nu o dată, ci de mai multe ori. Joi, Donald Trump a părut să aţipească din nou în timpul celei de-a zecea şedinţe de Guvern de la întoarecea sa la putere, care a durat aproximativ o oră şi care a fost transmisă în direct.
Problema vigorii este foarte sensibilă pentru Donald Trump, în contextul în care se prezintă ca fiind antiteza predecesroului său democrat Joe Biden, pe care-l prezintă drept... un moş senil.
Donald Trump, mult mai activ mediatic decât predecesorul său, se află însă în centrul unor întrebări despre sănătatea sa - de exemplu cu privire la hematoame care i-au apărut de mai multe ori pe mâna dreaptă şi cel puţin o dată pe mâna stângă.
Preşedintele american a declarat într-un interviu acordat recent ziarului de afaceri The Wall Street Journal (WSJ) că aceste vânătăi apar din cauză că ia zilnic o doză de aspirină de 325 de miligrame. El a recunoscut că medicii săi ar prefera să ia o doză ”mai mică”.
”Se spune că aspirina fluidizează sângele şi nu vreau ca inima mea să pomnpeze sânge gros”, a declarat Donald Trump.
