România pierde 1.000 de kilometri de autostradă pe an: Remus Borza explică de ce băncile refuză să mai împrumute statul / video
Data actualizării: 12:29 17 Mar 2026 | Data publicării: 12:28 17 Mar 2026

EXCLUSIV România pierde 1.000 de kilometri de autostradă pe an: Remus Borza explică de ce băncile refuză să mai împrumute statul / video
Autor: Ioan-Radu Gava

adrian-negrescu-bani-bnr_80340400 Foto: Agerpres

Remus Borza, avocatul care a salvat Hidroelectrica și a anticipat intrarea României în recesiune, a explicat de ce băncile refuză să mai împrumute statul român.

România plătește anual 12 miliarde de euro pentru achitarea dobânzilor la credite, adică valoarea a aproximativ 1.000 de kilometri de autostradă, potrivit avocatului Remus Borza, omul care a anticipat intrarea țării în recesiune și a spus că și perioada următoare va fi caracterizată tot de contracție economică.

În cadrul unui dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, Remus Borza a explicat de ce refuză băncile să mai împrumute Statul Român, fapt semnalat recent și de analistul financiar Radu Georgescu.

„De ce suntem în situația în care băncile refuză să mai împrumute statul român?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Pentru că deja au o expunere foarte mare pe Statul Român. Nevoia de finanțare a statului este undeva la 250 de miliarde de lei în fiecare an, iar această sumă vine din finanțarea deficitului bugetar și din finanțarea datoriei publice. Datoria publică, pe nota de fundamentare, este de 61,7% din PIB. 

Și anul trecut, pe legea bugetului de stat din 2025, am scris că o să avem costuri cu dobânzile la datoria publică de 42 de miliarde de lei, dar în realitate le-am avut de 50 de miliarde de lei. Plus 8 miliarde. Anul ăsta va fi și mai și“, a explicat avocatul Remus Borza.

„Pierdem 1.000 de kilometri de autostradă pe an“

În ultimii 25 de ani, România a plătit pentru dobânzi aproximativ 70 de miliarde de euro, în timp ce, în ultimii cinci ani, datoria publică a țării s-a triplat.

„Să dăm într-un an 12 miliarde de euro în contul dobânzilor, fără să plătim o copeică din principal, înseamnă mult. 12 miliarde de euro înseamnă 1.000 de kilometri de autostradă pe care îi pierdem într-un an. Noi am plătit în ultimii 25 de ani peste 70 de miliarde de euro doar dobânzi.

În același timp, datoria publică a depășit 1.200 de miliarde de lei. La 1 ianuarie 2020, în prag de pandemie, am avut 373 de miliarde. Am crescut-o de 3,5 ori. Din ce o să plătească copiii noștri când noi o să fim oale și ulcele?“, s-a întrebat Remus Borza, adăugând că „România nu e Grecia sau Italia, să vină cineva să ne șteragă datoria cu buretele“.

„Nu putem să ne împrumutăm la infinit cu dobânzi din ce în ce mai mari ca să hrănim o armată de bugetari de lux. Sigur, nu înseamnă că trebuie dați toți afară, dar 100.000-200.000 trebuie. Să se ducă în privat, care reclamă un milion de locuri de muncă. Avem peste 200.000 de muncitori non-UE, că românul nu mai vrea să muncească“, a punctat avocatul.

Remus Borza: Băncile nu finanțează economia, deși stau pe un munte de bani

„Și băncile se tem de un default al României? De asta nu ne împrumută?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Păi sigur, pentru că și ratingul de țară la toate agențiile arată că suntem pe ultima treaptă, la perspectivă negativă, înainte de junk. Deja, toate fondurile de investiții și băncile au expunere foarte mare.

Pe de altă parte, băncile ar face bine să înceapă să finanțeze economia, pentru că stau pe un munte de bani. Au un buffer de 230 de miliarde de lei, ca diferență între soldul creditelor, de 446 de miliarde de lei, și soldul depozitelor, de 776 miliarde lei.

Băncile nu finanțează economia nici măcar până la concurența depozitelor populației. Preferă să ia banii românilor, să-i ducă la societățile-mamă, în străinătate. Avem cea mai mică rată de intermediere financiară - ponderea creditelor în PIB - din Europa, doar 24%“, a mai precizat avocatul Remus Borza.

