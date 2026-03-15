Niciun leu de la bănci pentru Guvern în martie. Analistul financiar Radu Georgescu: Zero lei! În ultimii cinci ani, România a fost tolerată

Potrivit analistului financiar Radu Georgescu, faptul că Guvernul României nu se mai poate împrumuta este "o problemă imensă", atât pentru Executiv, cât și pentru economie. Acesta a explicat în cadrul unei ample analize cum a ajuns țara noastră în această situație și de ce anul 2026 se anunță a fi în continuare foarte dificil din punct de vedere economic.

"Guvernul nu mai poate să se împrumute! Asta este o problemă imensă pentru Guvern, dar și pentru economia României. În fiecare sâmbătă dimineața, stau 2 ore și analizez toate rapoartele publicate de INS, BNR și Ministerul de Finanțe. Nu fac acest lucru pentru că nu am ce face sâmbăta dimineața. O fac pentru că vreau să fiu informat, vreau să-mi protejez familia, firma și clienții.

Ce s-a întâmplat în luna martie, când Guvernul a mers la bănci după lei

În martie, Guvernul nu a reușit să obțină vreun leu de la bănci. La începutul anului, Guvernul a anunțat că trebuie să împrumute 280 miliarde lei în 2026, adică trebuie să împrumute vreo 20 miliarde de lei în fiecare lună. Dacă Guvernul nu reușește să se împrumute o lună, România intră în incapacitate de plată. (...) În data de 5 martie, Guvernul a cerut de la bănci suma de 814 milioane lei. A obținut zero lei. Băncile au cerut dobânzi foarte mari. În data de 9 martie, Guvernul a mers iar la bănci. A cerut suma de 505 milioane lei. A obținut zero lei. Băncile au cerut iar dobânzi foarte mari. În data de 12 martie, Guvernul a mers iar la bănci. A cerut suma de 364 milioane lei. A obținut zero lei. Băncile au cerut iar dobânzi foarte mari.

Dar de data asta nici măcar nu s-au mai chinuit să facă oferte. Bonus, băncile au început în martie să vândă masiv titlurile de stat ale României. Randamentul titlurilor de stat a crescut într-o săptămână de la 6,4% la 7,4%. Asta arată că s-au vândut masiv titluri de stat, iar băncile le vând în pierdere pentru că vor să scape de aceste titluri.

Cum renunță băncile la titlurile emise de România

Îți explic cum băncile renunță la titlurile emise de Romania:

1. În data de 25 februarie 2026 România a emis tituluri de stat în valoare de 2 miliarde de dolari. Au fost vândute pe piețele externe. Dobândă a fost de 5.75% și scadența este în 2036. Indicele acestor titluri este US775921AA76.

2. În data de 4 martie 2026 aceste titluri de stat au intrat pe bursă, deci cei care au cumpărat pe 25 februarie pot să vândă aceste titluri pe bursă.

3. Vineri, 13 martie, cei care vindeau aceste titluri vindeau un titlu în valoare inițială de 100 USD cu 95 USD, deci pierdeau 5% din valoare. Deoarece valoarea de piață este mai mică decât valoarea de emitere, randamentul titlului în USD a crescut vineri la 6,33%.

Concluziile analistului financiar Radu Georgescu

În ultimii 5 ani, guvernele din România au avut foarte mare noroc. La ruleta economică a picat de mai multe ori portocală – portocală – portocală. România a fost tolerată de bănci și de UE, că a început războiul din Rusia, că vin rușii etc. Acum se pare că la ruleta economică a început să vină lămâie - lămâie - lămâie. În Romania se anunță un 2026 foarte dificil din punct de vedere economic", a scris analistul financiar Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.