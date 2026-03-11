OCDE dezvăluie starea economiei României: Ce recomandări și perspective aduce raportul 2026

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) va prezenta cel mai recent raport economic pentru România, luni, 16 martie. Acesta analizează performanțele recente ale țării și modul în care poate stimula creșterea economică pentru a construi o economie mai rezilientă, mai incluzivă și mai durabilă.

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, va prezenta concluziile raportului alături de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, în cadrul unei Conferințe de presă care va avea loc la ora 10:40. Evenimentul se va desfășura la Palatul Victoriei (Piața Victoriei nr. 1, Sector 1) din București.

Declarațiile de presă vor fi transmise în direct pe conturile oficiale de (social) media ale Guvernului României. Contul de Facebook va asigura transmisiunea în direct a evenimentului în limba română, iar contul de YouTube va asigura transmisiunea în direct a evenimentului în limba engleză.

Colaborând cu peste 100 de țări, OCDE este un forum politic global care promovează politici menite să protejeze libertatea individuală și să îmbunătățească bunăstarea economică și socială a oamenilor din întreaga lume.

