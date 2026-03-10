Investițiile în apărare nu trebuie să fie doar un cost pentru populație. Cătălin Podaru, director general al Leviatan Group, propunere pentru industrie

Cătălin Podaru a zis că România investește prin mai multe canale în domeniul apărării, iar aceste resurse ar trebui analizate și gestionate integrat.

Programul SAFE este o componentă importantă în contextul finanțării investițiilor din sectorul apărării

„Suntem implicați de mult timp în construcția infrastructurii de apărare și am observat ce anume poate fi îmbunătățit din perspectiva achizițiilor. Acum, în legătură cu acest panel și cu oportunitățile strategice pentru realizarea și consolidarea infrastructurii de apărare și a capacităților de producție din zona industrială, aș menționa câteva recomandări pe care le-am făcut și în trecut. Prima ar fi programul SAFE. Este o componentă extrem de importantă, deoarece România se împrumută, iar pentru programul SAFE, dar nu numai, cred că ar fi necesar să analizăm, în primul rând, toate fondurile pe care România le investește direct sau indirect în infrastructură și în industria de apărare. Apoi vorbim despre bugetul asumat de Ministerul Apărării, despre care știm că trebuie să crească în anii următori, apoi componenta investițiilor europene, pentru că există mai multe programe europene, iar apoi componenta SAFE.



Pentru toate aceste trei componente, cred că ar trebui create câteva elemente foarte importante: O platformă integrată, și aici nu mă refer la ceva foarte complicat, în care toate aceste linii să fie clar transparente, împreună cu indicatorii de performanță (KPI) privind realizarea și utilizarea acestor bani, astfel încât să poată fi ușor de vizualizat și integrat modul în care sunt cheltuiți banii, dacă există cheltuieli redundante și dacă există zone în care aceste fonduri pot fi folosite mai eficient”, a zis Cătălin Podaru, Director General Leviatan Group.

„O altă componentă, și aici nu mă refer doar la zona construcțiilor, este legată de faptul că se vorbește tot mai mult despre localizare și transfer de tehnologie, lucru care ne bucură. Ne-am dori însă, așa cum am mai spus și în trecut, să creăm la nivelul companiei, prin intermediul asociațiilor din domeniul apărării, un cadru de dialog recurent, poate trimestrial, în care să putem discuta și organiza întâlniri cu instituțiile care gestionează aceste proiecte.

Ministerul Apărării are mai multe instituții în subordine, apoi există și alte structuri pe linie orizontală care au investiții - Ministerul Afacerilor Interne, serviciile, Ministerul Economiei și nu numai, poate chiar și Ministerul Sănătății, care răspund de investițiile în infrastructura critică. Ne-am dori ca, la nivel asociativ, să existe o comunicare clară și transparentă, în care, pe de o parte, ministerele să cunoască capabitățile companiilor românești, iar noi să cunoaștem intențiile și planurile integrate ale instituțiilor, precum și indicatorii de performanță ai proiectelor.

Vreau să vă spun că anul trecut am participat la mai multe evenimente din zona infrastructurii de apărare și am constatat că, uneori, chiar și la nivel instituțional, nu se cunoșteau clar companiile, reprezentanții și capabitățile naționale. Cred că, mai ales în contextul actual, în care pentru programul SAFE există termene foarte strânse pentru contractare, este necesar ca reprezentanții ministerelor care realizează aceste contracte să spună transparent ce indicatori de performanță urmăresc, dar și să cunoască capabitățile naționale.

Ne dorim ca aceste investiții să lase în România mai multă valoare adăugată, profit, dar și know-how pentru viitor, astfel încât ele să nu reprezinte doar un cost care va fi plătit în timp de întreaga populație, ci să producă valoare care să se întoarcă în economie prin creșterea valorii adăugate și, de ce nu, prin creșterea performanței companiilor românești. Aceste lucruri le spun de mulți ani. Din fericire, am văzut acum că și actori ai statului român au început să spună acest lucru. Pandemia și războiul au arătat că, în perioade de criză, companiile naționale reprezintă capabilități pentru statul român în momente dificile. Ele pot asigura resurse bugetare, competențe și pot susține efortul național în orice situație. Așadar, nu știu dacă am fost suficient de clar, dar acestea sunt recomandările mele, despre care cred că merită discutat mai mult”, a zis Cătălin Podaru, Director General Leviatan Group.

DefenseRomania a organizat, în data de 10 MARTIE 2026, cea de-a doua ediție a DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26) cu tema: „Europa, Statele Unite și dezvoltarea industriei de apărare. Relația transatlantică și provocările anului 2026”.