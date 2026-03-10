Lino Lim, director executiv (CEO), Hanwha Aerospace România, a explicat că România trebuie să profite de programul SAFE, care reprezintă o oportunitate importantă pentru dezvoltarea industriei de apărare din țara noastră, însă succesul depinde de modul în care aceste fonduri vor fi utilizate pentru a construi capacități pe termen lung. Mai ales, spune acesta, în contextul conflictelor din Orientul Mijlociu și Ucraina.

România și oportunitățile industriei de apărare

„Hanwha Aerospace are deja un angajament puternic în România. Programul K9 și construcția fabricii noastre în Dâmbovița reprezintă primii pași importanți. Cu toate acestea, viziunea noastră pentru România merge mai departe decât un singur program. Obiectivul nostru este să construim un ecosistem al industriei de apărare puternic și sustenabil în România, lucrând împreună cu firme locale prin intermediul mai multor programe, precum IFV (vehicule de luptă pentru infanterie).

Industria de apărare a Coreei de Sud s-a dezvoltat într-un mod similar. Ecosistemul construit în jurul integratorilor de sisteme, precum Hanwha, al rețelelor globale de furnizori și al companiilor tehnologice s-a dezvoltat împreună de-a lungul timpului. Astăzi, Hanwha colaborează cu peste 1.800 de companii în cadrul lanțurilor sale de aprovizionare. Credem că un ecosistem similar poate fi dezvoltat în România, centrat în jurul Hanwha Aerospace. În același timp, războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu ne-au oferit lecții foarte importante: importanța rezilienței lanțurilor globale de aprovizionare în domeniul apărării.

Conflictele moderne necesită lanțuri de aprovizionare în domeniul apărării continue și fiabile, care să includă piese de schimb, muniție și suport pentru întreținere. Fără acestea, chiar și sistemele de ultimă generație pot rămâne neoperaționale. Guvernul coreean ne încurajează să dezvoltăm capacități de producție în străinătate, precum și cooperarea industrială internațională. Din această perspectivă, Coreea și Europa pot fi parteneri foarte buni. Dacă Europa se confruntă cu provocări majore de securitate, va fi important să asigurăm lanțuri de aprovizionare în domeniul apărării stabile, nu doar în interiorul Europei, ci și cu parteneri de încredere din afara regiunii. Prin Hanwha Aerospace România, ne propunem să colaborăm strâns cu industriile românești pentru a dezvolta capacități locale de producție, a întări furnizorii locali și a contribui la construirea unui ecosistem durabil al industriei de apărare în România. În final, obiectivul nostru nu este doar să livrăm sistemele noastre, ci și să construim capacități industriale pe termen lung în România, împreună cu industriile românești”, a explicat Lino Lim, director executiv (CEO), Hanwha Aerospace România.

Modelul de Coreea de Sud, exemplu pentru România

„Hanwha Aerospace România este o companie românească. Din perspectiva unei companii românești, considerăm că programul SAFE reprezintă o oportunitate foarte importantă, nu doar pentru consolidarea capacităților de apărare ale Europei, ci și pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare. Totuși, este important să ne amintim că finanțarea nu este pur și simplu o resursă gratuită. Ea reprezintă, în final, datorii publice și obligații financiare care vor trebui rambursate de noi și de generațiile viitoare. Din acest motiv, modul în care aceste resurse sunt utilizate devine extrem de important. La prima vedere, finanțarea poate părea foarte atractivă, dar dacă nu este folosită cu înțelepciune, poate deveni o povară, nu o oportunitate. De exemplu, dacă o țară achiziționează un sistem de armament pe care nu îl dorește cu adevărat sau dacă investiția este ineficientă și costisitoare fără a crea valoare pe termen lung, atunci întrebarea este: 'Ce câștigăm cu adevărat?' În mod similar, dacă aceste fonduri sunt folosite doar pentru achiziții, fără a întări baza industrială locală, oportunitatea de a crea capacități industriale pe termen lung poate fi pierdută. În decenii, ceea ce pare inițial benefic se poate dovedi contraproductiv. Din perspectiva noastră, valoarea reală a programelor precum SAFE constă în utilizarea acestor resurse pentru a construi capacități industriale durabile, a întări industria locală și a crea o capacitate tehnologică și de producție sustenabilă pe termen lung în România.

Există un exemplu interesant în experiența Coreei. În fazele timpurii ale dezvoltării industriei de apărare coreene, țara s-a bazat pe împrumuturi externe și finanțări internaționale. Cu toate acestea, aceste resurse au fost folosite strategic pentru a dezvolta industria locală în jurul integratorilor de sisteme precum Hanwha Aerospace. Aceasta a dus, în cele din urmă, la crearea unuia dintre cele mai puternice ecosisteme industriale de apărare din lume. În acest sens, programele precum SAFE pot fi extrem de puternice, dar doar dacă sunt utilizate pentru a construi capacități industriale pe termen lung în România, centrate în jurul Hanwha Aerospace România”, a mai punctat acesta, în cadrul celei de-a doua ediții a DEFENSE ROMANIA SECURITY DIALOGUE 2026 (DSD 26), cu tema „Europa, Statele Unite și dezvoltarea industriei de apărare. Relația transatlantică și provocările anului 2026”.