DCNews Stiri MAE, atenționare de călătorie pentru Bulgaria
Data publicării: 19:43 28 Apr 2026

MAE, atenționare de călătorie pentru Bulgaria
Autor: Doinița Manic

imagine cu steagul Bulgariei Atenționarea MAE se adresează românilor care tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria. Sursa foto: pxhere.com

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria, atrăgând atenția asupra modalităților de achitare a taxei pentru traversarea Podului Ruse-Giurgiu.

"Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reamintește cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că taxa pentru traversarea Podului Prieteniei Ruse-Giurgiu este în valoare de 2 euro pentru direcția de ieșire din Bulgaria, indiferent de modalitatea de plată, și poate fi achitată numerar, la punctul de trecere, sau online, exclusiv prin canalele oficiale accesibile la: https://ep.customs.bg/eportal/public/index?pageId=41&isActive=id6 și https://virtpos.customs.bg/vpos.

Totodată, MAE reamintește faptul că circulația pe drumurile naționale din Republica Bulgaria impune deținerea unei viniete valabile, care poate fi achiziționată online la https://web.bgtoll.bg/, site-ul dispunând și de versiune în limba română.

Asistență consulară pentru români

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Ministerul Afacerile Externe recomandă consultarea paginilor web http://sofia.mae.ro și www.mae.ro și reamintește cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”  (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie", transmite MAE.

