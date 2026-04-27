Războiul din Iran lovește în piața fisticului: Cel mai ridicat preț din ultimii ani

Războiul din Iran a dus preţurile fisticului la cele mai ridicate valori din ultimii ani, perturbând aprovizionarea într-un moment în care apetitul tot mai mare al consumatorilor pentru alimente pe bază de fistic, cum este ciocolata Dubai, a dus la o creştere bruscă a cererii, informează Financial Times, preluat de Agerpres.

Conflictul complică exporturile Iranului, unul dintre cei mai mari producători mondiali de fistic, şi pune presiune pe o piaţă deja strânsă.

„Este ca la jocurile de noroc - nu ştim la ce preţ să vindem”, a declarat Behnam Heydaripour, director executiv la angrosistul Borna Foods, cu sediul la Londra.

Potrivit Departamentului american al Agriculturii, în ultimii ani Iranul a fost responsabil aproximativ o cincime din producţia mondială de fistic şi până la 25 până la 30% din exporturile globale. Însă comercianţii spun că mutarea recoltei iraniene de fistic a devenit din ce în ce mai dificilă, deoarece războiul dintre SUA şi Israel împotriva Iranului perturbă logistica în tot Orientul Mijlociu.

Prețuri în creștere pe fondul cererii ridicate

„Războiul a amplificat constrângerile existente”, a declarat Nick Moss, analist la Expana, adăugând că problemele „se acumulează".

Preţul fisticului a crescut până la aproximativ 4,57 dolari pentru o livră în martie, potrivit Expana, cel mai ridicat nivel din 2018. Cererea a fost alimentată parţial de nebunia din jurul ciocolatei Dubai. Acest lucru a contribuit la un boom mai amplu al produselor cu aromă de fistic.

Pe de altă parte, recolta de fistic era deja sub presiune înainte de război. Recoltele din 2025 la principalii producători, inclusiv SUA, Turcia şi Iran, au fost sub aşteptări, recolta Iranului fiind afectată de secetă. De asemenea, exporturile Iranului au fost frânate de sancţiuni şi tulburări interne. Întreruperile periodice ale comunicaţiilor din acest an au îngreunat coordonarea vânzărilor, încetinind fluxul de mărfuri chiar înainte de începerea luptelor.

„Este dificil să vorbeşti cu furnizorii din Iran, deoarece internetul lor a fost închis. Nu pot răspunde la e-mailuri”, a spus Heydaripour.

Rute ocolitoare și costuri mai mari pentru exporturi

Războiul a agravat aceste probleme. Companiile maritime au anulat sau redirecţionat cursele, întârziind transportul de marfă şi crescând costurile. Transportul de fistic către pieţe cheie, inclusiv Orientul Mijlociu şi India, s-a confruntat cu perturbări.

Problemele „sunt gestionabile deocamdată”, a spus Moss, dar au „un impact semnificative asupra timpului şi costurilor”.

Behrooz Agah, membru în boardul Asociaţiei Fisticului din Iran, a declarat că războiul a perturbat grav principala rută de export, prin portul Bandar Abbas din Strâmtoarea Ormuz, deşi exporturile au continuat pe rute terestre, dar cu costuri şi întârzieri suplimentare. „În prezent, ruta alternativă pentru trimiterea de fistic către piaţa din India este prin portul Mersin din Turcia şi Canalul Suez, care este semnificativ mai scump şi consumator de timp. Pentru transporturile către piaţa din China, este disponibilă ruta feroviară, deşi este, de asemenea, costisitoare şi complicată", a spus Behrooz Agah.

Orientul Mijlociu joacă un rol central în comerţul cu fistic, acţionând nu doar ca un consumator major, ci şi ca un centru de tranzit. Volume mari de fistic iranian sunt de obicei direcţionate prin ţări precum Emiratele Arabe Unite şi Turcia înainte de a ajunge la cumpărătorii globali.

Perturbarea vine într-un moment critic, a spus Heydaripour. „Ne apropiem de vară, iar vara vindem în mod tradiţional mult din cauza îngheţatei”.

Cumpărătorii se orientează către furnizori alternativi, în special SUA, care reprezintă aproximativ 40% din producţia globală. Exportatorii americani au vândut deja cea mai mare parte a stocului disponibil.

„Încercăm să înlocuim fisticul iranian, dar există o problemă. Fisticul iranian conţin un nivel ridicat de ulei în comparaţie cu alte origini. Asta face o mare diferenţă în ceea ce priveşte gustul”, a spus Heydaripour. Unul dintre clienţii săi este un mare producător britanic de baclava. „Nu poate înlocui fisticul iranian cu cel american, deoarece atunci când îl pune în cuptor, se va arde până se usucă”, subliniază Heydaripour.

Căutarea alternativelor începe să se reflecte în preţuri. Comercianţii raportează creşteri bruşte pe unele pieţe spot din Orientul Mijlociu şi India. „Dacă fisticul iranian rămâne inaccesibil pentru o perioadă prelungită, preţurile ar putea continua să crească", a declarat Moss.