Ziua 58 de război în Orientul Mijlociu. Ce se întâmplă după ce iranienii au plecat din Pakistan fără a se întâlni cu americanii

Update: Iranienii nu sunt pregătiți pentru discuții față în față cu SUA din cauza mai multor diferențe cheie. Ei consideră poziția americană maximalistă. Iranul are cerințe care sunt considerate inacceptabile pentru americani.

Delegația care a venit cu Abbas Araghchi s-a întors la Teheran pentru a cere instrucțiuni de la guvernul de acolo. Este probabil să i se alăture la Islamabad. Așadar, vom vedea ce se va întâmpla în următoarele 24 de ore.

Update: Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, este așteptat să se întoarcă în Pakistan după vizita sa în Oman și înainte de a călători în Rusia, relatează agenția de știri iraniană Mehr.

Araghchi a părăsit sâmbătă capitala pakistaneză, Islamabad, fără niciun semn de progres în discuțiile de pace cu prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif și alți înalți oficiali privind războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Informațiile inițiale ale zilei

Israelul a cerut SUA să facă presiuni asupra Libanului pentru a acționa împotriva Hezbollah sau riscă prăbușirea armistițiului, noteză The Jerusalem Post, în această dimineață. Principalul obstacol în calea armistițiului este însă Hezbollah și aliatul său politic Nabih Berri, președintele parlamentului libanez și liderul mișcării șiite Amal.

În urmă cu o zi, delegația iraniană a părăsit Islamabadul fără a se întâlni cu oficialii americani. Ulterior, președintele american Donald Trump a anulat călătoria delegației americane în Pakistan. Președintele american a declarat că a anulat călătoria pentru a împiedica echipa sa să ia un zbor de 18 ore ”ca să stea și să vorbească despre nimic”. ”Avem toate cărțile”, a spus el, adăugând că ”ne pot suna oricând doresc”, referindu-se la negociatorii Iranului.