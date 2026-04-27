Mișcarea Fatah și Mahmoud Abbas domină alegerile în Cisiordania și Gaza. De ce a fost un scrutin istoric
Data publicării: 23:17 27 Apr 2026

Mișcarea Fatah și Mahmoud Abbas domină alegerile în Cisiordania și Gaza. De ce a fost un scrutin istoric
Autor: Andrei Itu

fasia-gaza-nasser_99280200 Yasser Qudih / Anadolu/ foto ilustrativ din Fâșia Gaza

Susținătorii președintelui Mahmoud Abbas au obținut majoritatea locurilor în cadrul alegerilor municipale palestiniene. A fost un scrutin istoric care a avut în vedere, pentru prima dată după anul 2006, și o localitate din Fâșia Gaza devastată de criză umanitară și război.

Loialiștii președintelui Mahmoud Abbas au câștigat majoritatea mandatelor în alegerile municipale din teritoriile palestiniene. Scrutinul, considerat istoric, a inclus pentru prima dată după anul 2006 și o localitate din Fâșia Gaza, grav afectată de război și de o criză umanitară severă.

Ce arată rezultatele preliminarii ale votulului

Rezultatele preliminarii ale procesului electoral desfășurat în weekend-ul trecut confirmă dominația mișcării Fatah în Cisiordania, însă și în proiectul electoral „pilot” din Deir el-Balah din centrul Fâșiei Gaza. 

Premierul Mohammed Mustafa a anunțat victoria, evidențiind că acest proces s-a întâmplat într-un moment de o sensibilitate extremă, cu scopul să demonstreze că enclava este o parte inseparabilă a viitorului stat palestinian. 

În Deir el-Balah, lista „Nahdat Deir el-Balah”, sprijinită direct de președintele Mahmoud Abbas și de Autoritatea Palestiniană, a reușit să câștige 6 din cele 15 locuri disputate. 

Pe  de altă parte, lista „Deir el-Balah Brings Us Together”, fiind percepută de analiști ca aliniată mișcării Hamas, a câștigat doar două mandate. Restul locurilor au fost împărțite între grupări locale independente, respectiv „Future of Deir el-Balah” și „Peace and Building”.

Alegeri marcate de criză. Contrast între Cisiordania și Fâșia Gaza

Participarea la vot a evidențiat contrastul major dintre realitățile din cele două teritorii palestiniene. Prezența la urne a fost de 56% în Cisiordania și doar 23% în Fâșia Gaza. 

Alegeri marcate de criză: prezență scăzută în Gaza și victorie văzută ca semnal de legitimitate pentru Autoritatea Palestiniană

Președintele Comisiei Electorale Centrale, Rami Hamdallah, a spus că prezența foarte scăzută din enclava de coastă este ca o urmare directă a condițiilor umanitare catastrofale, a deplasărilor masive de populație, dar și a registrelor electorale neactualizate în contextul unui conflict prelungit. 

Alegeri fără opoziție reală în Cisiordania și vot afectat de criza umanitară în Gaza

În timp ce în Iehuda și Shomron (Cisiordania) loialiștii lui Abbas nu au avut o opoziție reală în multe districte, ca urmare a boicotului oficial al Hamas, în Gaza, alegătorii s-au concentrat pe supraviețuirea de zi de zi, mulți oameni fiind împiedicați să voteze din cauza distrugerilor masive și de restricțiile logistice impuse asupra urnelor de vot. 

Victoria este interpretată de oficialii de la Ramallah ca fiind un semnal de legitimitate pentru Autoritatea Palestiniană într-un efort de a guvernare post-conflict.

Cele mai noi știri
Publicat acum 56 minute
Șeful armatei israeliene: 2026 ar putea aduce lupte pe toate fronturile
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Cole Allen, bărbatul suspectat de atacul armat de la Casa Albă, a fost pus sub acuzare. Ce pedeapsă riscă
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Regele Charles a ajuns la Casa Albă, fiind întâmpinat de Trump, în încercarea de a repara „o relație specială” - Video LIVE
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Vacanță cu final tragic la un hotel din Egipt: Un turist a murit muşcat de o cobră, după ce șarpele i-a intrat în pantaloni
Publicat acum 1 ora si 29 minute
2026 - intitulat oficial drept „Anul Nadia Comăneci”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 8 minute
Poziția UDMR la moțiunea de cenzură a PSD și AUR. Cseke Attila, anunț
Publicat acum 6 ore si 13 minute
Ce urmează după moțiunea de cenzură PSD - AUR împotriva Guvernului Bolojan. Bogdan Chirieac: Exact asta se va întâmpla!
Publicat acum 11 ore si 17 minute
Zuckerman, prima reacție după ce AUR și PSD au anunțat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Publicat acum 8 ore si 39 minute
Planul PNL pentru a scăpa de moțiunea de cenzură PSD-AUR. Daniel Fenechiu: Nu excludem varianta alegerilor anticipate
Publicat acum 10 ore si 49 minute
Paradox cu moțiunea de cenzură AUR-PSD. Caramitru: De ce este absurditatea momentului
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
