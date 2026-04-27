Mișcarea Fatah și Mahmoud Abbas domină alegerile în Cisiordania și Gaza. De ce a fost un scrutin istoric

Loialiștii președintelui Mahmoud Abbas au câștigat majoritatea mandatelor în alegerile municipale din teritoriile palestiniene. Scrutinul, considerat istoric, a inclus pentru prima dată după anul 2006 și o localitate din Fâșia Gaza, grav afectată de război și de o criză umanitară severă.

Ce arată rezultatele preliminarii ale votulului

Rezultatele preliminarii ale procesului electoral desfășurat în weekend-ul trecut confirmă dominația mișcării Fatah în Cisiordania, însă și în proiectul electoral „pilot” din Deir el-Balah din centrul Fâșiei Gaza.

Premierul Mohammed Mustafa a anunțat victoria, evidențiind că acest proces s-a întâmplat într-un moment de o sensibilitate extremă, cu scopul să demonstreze că enclava este o parte inseparabilă a viitorului stat palestinian.

În Deir el-Balah, lista „Nahdat Deir el-Balah”, sprijinită direct de președintele Mahmoud Abbas și de Autoritatea Palestiniană, a reușit să câștige 6 din cele 15 locuri disputate.

Pe de altă parte, lista „Deir el-Balah Brings Us Together”, fiind percepută de analiști ca aliniată mișcării Hamas, a câștigat doar două mandate. Restul locurilor au fost împărțite între grupări locale independente, respectiv „Future of Deir el-Balah” și „Peace and Building”.

Alegeri marcate de criză. Contrast între Cisiordania și Fâșia Gaza

Participarea la vot a evidențiat contrastul major dintre realitățile din cele două teritorii palestiniene. Prezența la urne a fost de 56% în Cisiordania și doar 23% în Fâșia Gaza.

Președintele Comisiei Electorale Centrale, Rami Hamdallah, a spus că prezența foarte scăzută din enclava de coastă este ca o urmare directă a condițiilor umanitare catastrofale, a deplasărilor masive de populație, dar și a registrelor electorale neactualizate în contextul unui conflict prelungit.

În timp ce în Iehuda și Shomron (Cisiordania) loialiștii lui Abbas nu au avut o opoziție reală în multe districte, ca urmare a boicotului oficial al Hamas, în Gaza, alegătorii s-au concentrat pe supraviețuirea de zi de zi, mulți oameni fiind împiedicați să voteze din cauza distrugerilor masive și de restricțiile logistice impuse asupra urnelor de vot.

Victoria este interpretată de oficialii de la Ramallah ca fiind un semnal de legitimitate pentru Autoritatea Palestiniană într-un efort de a guvernare post-conflict.