Ambasada Statelor Unite la București, mesaj privind parteneriatul cu România
Data publicării: 14:57 28 Apr 2026

Ambasada Statelor Unite la București, mesaj privind parteneriatul cu România
Autor: Anca Murgoci

Steag Romania Sursă foto: Freepik - poză steag România

Ambasada Statelor Unite la București a transmis un mesaj privind parteneriatul cu România.

Trei cetățeni polonezi și doi cetățeni moldoveni au fost eliberați din detenție în Belarus și Rusia. În acest context, Ambasada Statelor Unite la București a apreciat eforturile făcute și de România.

„Salutăm eliberarea a trei cetățeni polonezi și a doi cetățeni moldoveni din detenție în Belarus și Rusia, un rezultat important făcut posibil prin eforturi diplomatice susținute și o coordonare strânsă între parteneri. 

România a avut un rol semnificativ în sprijinirea acestor eforturi, lucrând alături de Statele Unite, Polonia și Moldova pentru a contribui la aducerea în siguranță acasă a cinci persoane. 

Acest rezultat evidențiază importanța parteneriatelor de încredere și a colaborării pentru promovarea obiectivelor comune de securitate și umanitare”, a transmis Ambasada Statelor Unite la București. 

