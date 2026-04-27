„Ultima magie” prin care România poate salva miliardele din PNRR: Explicația lui Pâslaru / Ce a vrut să demonstreze PSD prin ieșirea din coaliție

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a fost prezent la emisiunea „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, unde a explicat că România încă poate să atragă toți banii din PNRR.

Potrivit acestuia, obținerea banilor depinde de realizarea reformelor asumate și de gestionarea eficientă a investițiilor și este convins că prin profesionalism și menținerea unei relații bune cu Comisia Europeană, țara nu va pierde banii.

„Vreau să spun un lucru care e foarte important. L-am mai spus și lumea zice că sunt într-un scenariu de iluzie. Nu! În acest moment, România încă poate trage toți banii care au rămas.

Sunt 10-11 miliarde de euro... Depinde, că tot timpul diferă cifrele, pentru că noi am primit o prefinanțare și una e suma care ni se aprobă, apoi trebuie să deduci prefinanțarea din ea. Cea mai vehiculată e de 10 miliarde de euro, dar, de fapt, e 11 spre 12 miliarde de euro din care scoți finanțarea.

Eu am încredere că dacă facem acele reforme substanțiale - și pe astea nu le pot face eu, că nu le face MIPE, dar dacă există această minimă responsabilitate să rezolvăm reformele, pe partea de investiții avem niște ași în mânecă și un pic de profesionalism și perspicacitate în relația cu Comisia - ne permite să primim toți banii pe grant, deci să mai facem o ultimă magie să nu pierdem niciun euro din cei nerambursați”, a spus ministrul Dragoș Pâslaru.

Ce a transmis Comisiei Europene

Ministrul susține că a asigurat Comisia Europeană că există posibilitatea unui moratoriu privind reformele și că investițiile continuă în ritm accelerat și nu sunt afectate de contextul politic.

„Am dat asigurări Comisiei Europene că, în ciuda acestor turbulențe, există acest potențial de a avea pentru reforme un moratoriu și am spus că se lucrează la asta - prim-ministrul lucrează la asta, președintele pare că lucrează la asta.

În al doilea rând, am spus că noi, pe partea de investiții, în continuare transmitem mesajele de accelerare și că nu are nicio legătură ce facem aici cu faptul că trebuie să finalizeze spitalul sau autostrada”, a spus ministrul Dragoș Pâslaru.

PSD a vrut să arate că încă are „sânge în instalație”

Ministrul Dragoș Pâslaru este de părere că ieșirea PSD-ului din coaliție a fost o încercare de a demonstra că încă are „sânge în instalație”.

„Credeți că președintele ar fi trebuit să vă ajute mai mult? Ne-ați spus că s-a interesat cu două zile înainte să plece PSD-iștii”, a spus Laura Chiriac.

„Până n-am avut criza, părea că în Guvern ne înțelegeam pe acele 14 puncte, că toți miniștrii au venit cu calendare. Deci până n-a venit criza părea că am anticipat, că aveam un plan de rezervă și că știm cum le rezolvăm. Președintele a intervenit când amenințările de retragere s-au materializat. Eu nu văd aici o problemă. Nu o să comentez în general rolul președintelui, pentru că am opiniile mele subiective. Eu comentez din prisma mandatului.

Ce cred eu că s-a întâmplat cu partidul care a ieșit din coaliție este că în încercarea de a arăta că au încă „sânge în instalație”, au montat un proces care s-a rostogolit ca bulgărele și nu a mai putut fi oprit”, a spus Dragoș Pâslaru.

