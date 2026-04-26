Criza politică din România, subiect de weekend pentru presa din Austria. Cum i-au scris numele premierului Bolojan

Iată cum abordează Der Standard situația din România:

"După doar zece luni de la preluarea mandatului, guvernul României a intrat într-o criză săptămâna trecută. Cei șase miniștri social-democrați au demisionat joi, după ce 5.000 de membri ai Partidului Social Democrat (PSD) au votat covârșitor împotriva rămânerii în coaliția cu Partidul Național Liberal (PNL), Uniunea Salvați România (USR) și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR). Premierul Ilie Boloyan (PNL) a numit ulterior șase miniștri înlocuitori. Cu toate acestea, partenerii rămași în coaliție dețin doar 181 de locuri în Parlament, în condițiile în care majoritatea necesită 233 de voturi. Social-democrații erau cel mai mare partid din coaliție. Boloyan intenționează să continue cu un guvern minoritar și a declarat că nu va demisiona. „Guvernul trebuie să continue să funcționeze. Avem multe probleme importante de rezolvat în acest context dificil," relatează Der Standard.

Deficit masiv

Social-democrații au decis să se retragă de la guvernare deoarece executivul trebuia să implementeze numeroase măsuri de austeritate, pe fondul acumulării masive de datorii în ultimii ani. Coaliția formată din patru partide a fost creată în iunie 2025 pentru a stabiliza deficitul bugetar - care, la 8,2% din produsul intern brut (PIB), era cel mai ridicat din UE.

Doar dacă guvernul României implementează măsuri ample de austeritate poate accesa fonduri din mecanismul de redresare al UE. De asemenea, ratingul de țară depinde de reforme. Boloyan a optat pentru un mix de majorări de taxe, reduceri ale cheltuielilor publice și scăderi ale numărului de angajați din sectorul public.

Deși măsurile au redus deficitul bugetar, ele au alimentat inflația, au încetinit semnificativ creșterea economică și au îndepărtat electoratul tradițional al social-democraților, format în principal din persoane în vârstă din mediul rural. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că promovarea constantă a măsurilor de austeritate reprezintă o trădare a propriilor valori. De asemenea, a considerat inacceptabil ca partidul mai mic, PNL, să dea ordine social-democraților.

Calcul la limită

Un lucru este cert: partidul de opoziție suveranist, anti-UE și pro-rus AUR profită de instabilitatea actuală. AUR, care conduce în sondaje cu 36%, și-a anunțat deja intenția de a depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului în luna mai. Rămâne de văzut cum va reacționa PSD. Dacă PSD s-ar alătura votului, guvernul ar putea cădea. Iar atunci, atât fondurile din planul de redresare al UE, cât și, mai ales, orientarea occidentală a României ar fi puse în pericol.

„Social-democrații reacționează la tentativa premierului liberal Boloyan de a desființa unele dintre principalele mecanisme de corupție pe care le controlează. Acest lucru l-a transformat pe Boloyan în principalul lor dușman”, explică Radu Vancu de la Universitatea din Sibiu. Social-democrații încearcă, de asemenea, să recâștige o parte din electorat atacându-l pe Boloyan, care este totodată principalul adversar al AUR.

Totuși, PSD a calculat greșit: „Boloyan este perfect capabil să conducă un guvern minoritar. Dacă PSD ar încerca să-l înlăture printr-o moțiune de cenzură, ar avea nevoie în mod absolut de voturile AUR. Însă o alianță cu extremiștii ar nemulțumi ambele grupuri de alegători și ar fi primită cu puțin entuziasm la Bruxelles.”