 1 Mai. Zeci de persoane, arestate la Istanbul, în preajma Zilei Internaționala a Muncii

Parchetul din Istanbul a informat presa că au fost emise mandate de arestare și percheziții care vizează 62 de persoane, dintre care 46 sunt considerate 'susceptibile să comită de atacuri', potrivit AFP.

Treizeci și nouă dintre cei arestați au fost reținuți în Istanbul și într-un cartier din Kocaeli (nord-vest), a precizat procuratura.

Conform asociației pentru apărarea presei și a drepturilor MLSA, care a raportat 46 de arestări, au fost efectuate percheziții la domiciliul unui avocat și la sediile ziarelor de opoziție Ozgur Gelecek și Yeni Demokrasi, 'ale căror uși au fost forțate'.

Potrivit 'avocatului Serhat Alan, a cărui locuință a fost percheziționată, i s-au arătat documentele de reținere referitoare la 46 de persoane', a scris MLSA, adăugând că 'acest caz este supus unui ordin de confidențialitate de 24 de ore și au fost impuse restricții privind accesul avocaților'.

Principalul partid pro-kurd, DEM, a treia cea mai mare forță din parlament, a denunțat 'operațiuni care vizează stânga și socialiștii', precum și organizațiile studențești, chiar înainte de 1 Mai.

'Mulți camarazi au fost reținuți', a protestat DEM, referindu-se la 'intervenții care vizează restrângerea spațiului pentru politica democratică' și care 'nu vor face decât să adâncească tensiunile sociale', consideră acesta.

În fiecare an, de 1 mai are loc o desfășurare majoră a poliției care izolează complet, începând cu seara de dinainte, o zonă extinsă din inima Istanbulului și din jurul Pieței Taksim, un loc emblematic al protestelor închise demonstrațiilor, pe partea europeană a Bosforului.

În mai 2025, când protestele s-au mutat în cartierul Kadikoy, pe partea asiatică, peste 400 de persoane au fost arestate, precizează Agerpres. (Claudia Calotă)