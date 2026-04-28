€ 5.0937
|
$ 4.3541
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3541
 
DCNews Stiri Despre ce au vorbit Regele Charles și Tom Daley la Washington. Subiectul neașteptat care a surprins pe toată lumea
Data publicării: 13:52 28 Apr 2026

Despre ce au vorbit Regele Charles și Tom Daley la Washington. Subiectul neașteptat care a surprins pe toată lumea
Autor: Dana Mihai

Despre ce au vorbit Regele Charles și Tom Daley la Washington. Subiectul neașteptat care a surprins pe toată lumea - Foto Agerpres Despre ce au vorbit Regele Charles și Tom Daley la Washington. Subiectul neașteptat care a surprins pe toată lumea - Foto Agerpres

Regele Charles al III-lea a încheiat prima zi din mult anticipata sa vizită în Statele Unite discutând cu fostul campion olimpic la sărituri în apă Tom Daley despre pasiunea comună pentru tricotat, relatează DPA şi PA Media.

Charles s-a întâlnit luni cu sportivul retras din activitate în timpul unei garden party la Washington. La acelaşi eveniment, regina Camilla a vorbit cu responsabili din organizaţii care activează în domeniul violenţei domestice, iar într-un moment mai relaxat a mărturisit că se simte afectată de decalajul de fus orar.

Camilla, afectată de diferența de fus orar

Înainte de începerea petrecerii, Camilla a mărturisit că este afectată de decalajul de fus orar la o întâlnire cu organizatorii unei capsule a timpului creată pentru a marca celebrările dedicate împlinirii a 250 de ani de la declararea independenţei SUA anul acesta. Regina a trecut în revistă o parte din conţinutul acesteia capsule alături de regele Charles.

La această serată în aer liber desfăşurată în grădinile reşedinţei oficiale a lui Christian Turner, ambasadorul Regatului Unit în SUA, Camilla a discutat cu lideri ai unor organizaţii caritabile din domeniul combaterii exploatării copiilor şi abuzurilor sexuale.

Citește și: Regele Charles a ajuns la Casa Albă, fiind întâmpinat de Trump, în încercarea de a repara „o relație specială” - Video LIVE

Charles şi Camilla nu se vor putea întâlni cu victime şi supravieţuitori ai pedofilului Jeffrey Epstein în timpul şederii lor de patru zile în SUA întrucât există mai multe procese în desfăşurare, inclusiv arestarea fratelui regelui, Andrew Mountbatten-Windsor.

Apel la conștientizare și dialog

Michelle DeLaune, directoarea executivă a Centrului Naţional pentru copii dispăruţi şi exploataţi, a spus despre regină că e minunată pentru că sensibilizează opinia publică şi facilitează dialogul.

Întrebată dacă regele şi regina ar fi trebuit să se întâlnească cu victime şi supravieţuitori ai lui Epstein, ea a spus: Cred că trebuie să fie o alegere individuală, pentru rege şi regină.

Cred că vocile victimelor şi ale supravieţuitorilor nu sunt doar auzite, ci se fac şi progrese, vom continua să muncim ca să ne asigurăm că ne facem auzite vocile puternic şi clar.

Printre invitaţii la serată s-au mai numărat: Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, senatorul Ted Cruz, fosta presedinta a Camerei Reprezentanţilor Nancy Pelosi, actualul preşedinte al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, şi Guy Pelly, un prieten din şcoală al prinţului William.

Tom Daley, un fost campion olimpic la sărituri în apă cunoscut pentru pasiunea lui pentru tricotat, s-a numărat printre cei 650 de invitaţi.

Daley, în vârstă de 31 de ani, care trăieşte la Los Angeles alături de soţul lui şi cei doi copii, a venit special la Washington pentru a participa la serată.

Pasiunea neașteptată

Tricotatul este felul în care îmi exprim creativitatea, pentru mine e mindfulness şi meditaţie, iar regele a încercat de multe ori să tricoteze, a spus el.

A spus că a încercat să tricoteze pe când avea opt ani şi nu s-a priceput prea bine, dar a spus că e posibil să se apuce din nou - ştie că e foarte benefic pentru sănătatea mintală, a mai spus sportivul.

Dar eu vreau să încerc să-l aduc înapoi în programele şcolare şi poate mă poate ajuta să fac asta. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

regele charles
washington
statele unite
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close