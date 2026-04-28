Reacția Antoniei după valul de critici la adresa piesei lansate de copiii ei. Mesajul transmis fanilor

Melodia lansată recent de Dominic și Akim, copiii Antonia și ai lui Alex Velea, a generat reacții împărțite în rândul publicului.

În timp ce unii internauți au criticat dur versurile, considerându-le nepotrivite pentru vârsta celor doi, alții au atras atenția că este vorba despre copii aflați la început de drum artistic.

Citește și: Confesiunea Antoniei despre cei trei copii ai ei și drumul plin de încercări al maternității

Mesajul clar transmis de Antonia

După o perioadă de tăcere, Antonia a reacționat printr-un mesaj publicat pe TikTok, fără a intra în polemică directă cu criticii. Artista a sugerat că preferă să nu răspundă atacurilor și să își protejeze echilibrul personal.

„Nu vei obține nicio reacție de la mine, Hallelujah. Nu mă voi explica, Hallelujah. Gândește ce vrei, Hallelujah. Viața merge mai departe, Hallelujah. Protejează-ți pacea, Hallelujah. Fără răzbunare, Hallelujah”, a scris aceasta, făcând referire la un trend inspirat din muzica lui Justin Bieber.

Versurile care au stârnit controverse

Dominic, în vârstă de aproape 11 ani, și Akim, de 9 ani, s-au lansat în muzică sub numele „Frații Velea”, continuând astfel drumul artistic al tatălui lor, Alex Velea. După piesa „Te iubesc”, lansată anul trecut, noua melodie a atras însă critici din cauza mesajului.

Mai mulți părinți și utilizatori din mediul online au considerat că versurile, care fac referire la cluburi, relații și destinații exotice, nu sunt potrivite pentru vârsta interpreților. Printre fragmentele contestate se regăsesc referiri la dans în club, relații romantice și vacanțe în locații precum Caraibe.

„Mă duc în club o iau la dans / Îmi place că are haz / Mamă, ce fată nebună / Pare că face necaz / O zic pe bune / Chiar îmi place de ea / Da, nu mă las până nu o fac a mea / Luminile sunt fixate doar pe ea / Toți în jurul ei / Uite-o pe fata aia / Colorată mică, vine din Columbia / Mami vino-ncoa (...) Shakalaka, fata asta e belea / Vreau să vii cu mine în Punta Cana sau Belize / Ia bani de la mami și plecăm în Caraibe”.

Reacții împărțite în mediul online

În timp ce criticii susțin că astfel de mesaje pot transmite modele nepotrivite pentru copii, susținătorii familiei atrag atenția că proiectul trebuie privit ca un produs artistic și că reacțiile sunt exagerate.

Deocamdată, nici Alex Velea nu a comentat public situația, iar mesajul transmis de Antonia sugerează că familia nu intenționează să alimenteze controversa.