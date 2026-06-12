Video - Cum a supraviețuit un afacerist chinez 7 zile în largul Oceanului Pacific, agățat de o geamandură, mâncând crabi cruzi

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Un afacerist din China a supraviețuit șapte zile plutind în derivă, în largul mării, după ce a căzut de pe un dig și a rămas agățat de o geamandură. Pentru a rezista, s-a hrănit cu crabi cruzi și a înfruntat frigul, deshidratarea și halucinațiile. În cele din urmă, a fost salvat.

Un afacerist chinez a supraviețuit șapte zile plutind în derivă, în largul mării, agățat de o geamandură. El a căzut în apă în momentul în care se plimba pe un dig. Chinezul s-a hrănit cu crabi cruzi și a luptat cu frigul, deshidratarea şi halucinaţiile. Apoi, a fost salvat de doi pescari, care l-au găsit plutind dezbrăcat la aproximativ 10 kilometri de coasta insulei Hainan.

Un afacerist din China a supraviețuit 7 zile plutind pe mare mâncând crabi cruzi

Qin Jianping, în vârstă de 40 de ani, se afla în vacanță în capitala provinciei Hainan, Haikou, la finalul lunii trecute. Pe 27 mai, în timpul unei plimbări nocturne pe un dig, a alunecat pe o coajă de fruct aruncată pe jos și a căzut în mare, fiind luat de valurile puternice, potrivit agenției Xinhua, relatează The Independent.

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Afaceristul nu a avut experiența înotului în mare până în seara incidentului şi, cu scopul de a se deplasa mai ușor în apă, el a hotărât să se dezbrace complet şi să renunţe la pantofi, ceas şi la inel.

"Marea nu este deloc ca o piscină. Nu puteam atinge fundul și valurile uriașe mă împingeau tot mai departe. De fiecare dată când reușeam să înot un metru spre țărm, valurile mă trăgeau înapoi trei sau patru metri. Nu aveam nicio șansă să mă întorc înotând", a relatat Qin Jianping pentru Xinhua.

La scurt timp după ce a fost luat de curenți, el a găsit o geamandură de care s-a agățat și pe care a rămas până când a fost observat de doi pescari.

Qin Jianping, despre lupta cu halucinațiile, frigul și foamea

După două zile fără hrană și fără somn, afaceristul chinez a început să aibă halucinații. De asemenea, țărmul a dispărut total din câmpul său vizual.

"Soarele mă ardea în timpul zilei, dar apa îmi fura căldura corpului. După două sau trei zile în derivă, marea mi se părea la fel de rece ca un frigider", a mai relatat acesta.

Cu scopul de a se încălzi în timpul nopții, când temperaturile scădeau foarte mult, Qin a făcut o metodă extremă: urina pe el.

"Urina este o sursă de căldură. Mă strângeam ghem și încercam să păstrez acea mică urmă de căldură pentru a mă încălzi", a spus bărbatul, originar din Regiunea Autonomă Guangxi Zhuang.

A supraviețuit mâncând aproximativ 80 de crabi cruzi

În a cincea zi el a observat o geamandură portocalie de navigație, acoperită cu crabi marini mici. A mâncat aproximativ 80 de crabi cruzi, care au devenit singura sa sursă de hrană până la salvare. Pentru a-și potoli setea, a încercat să bea apă de mare și chiar propria urină. Salvarea a venit pe 2 iunie, după 7 zile petrecute în derivă, când a fost observat de doi pescari din Chengmai. În acele momente, Qin Jianping era inconştient, potrivit sursei citate.

Chinezul era atât de slăbit și dezorientat, crezând că atinge cadrul unei uși și că este întâmpinat de prieteni, în momentul în care pescarii i-au întins o bucată de lemn, cu scopul de a-l trage la bord.

"Acum că ești cu noi, fii liniștit, nu vei muri", i-au zis pescarii

Zheng Shizhong, unul dintre salvatori, a mai spus într-un interviu: "Mi-a stat inima când l-am văzut". Celălalt pescar, Fu Tingsan, a zis că bărbatul le-a zis imediat după salvare următoarele: "Cred că mor".

Apoi, acesta din urmă a mai spus: "I-am răspuns: «Nu vei muri. Ai dat peste niște pescari. Te vom duce acasă»". După ce i-au curățat rănile, i-au dat apă și haine uscate, pescarii l-au adus la țărm în aproape o oră și jumătate.

Soția lui Qin Jianping îl credea deja decedat



Între timp, soția lui a ajuns în Hainan, cu scopul de a-l căuta și a zis că a acceptat deja că acesta murise și că nu-l va mai găsi vreodată.

"Umplusem trei sticle cu apă de mare pe care voiam să le duc în Guangxi drept amintire pentru înmormântare", a spus femeia.

Qin Jianping a fost internat la Spitalul Popular din Chengmai. El a fost transferat într-o secție normală, după două zile petrecute la Terapie Intensivă.

Medicii au delcart că suferea de deshidratare severă și de infecții ale pielii cauzate de expunerea îndelungată la apă și soare, dar starea sa este acum stabilă, notează sursa citată.