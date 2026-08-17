Dublă crimă în Bacău. Un bărbat de 66 de ani este suspectat că și-a ucis soția și cumnata

Sursa foto: Facebook Poliția Română

Un bărbat în vârstă de 66 de ani, din Comănești, județul Bacău, este suspectat că și-a înjunghiat mortal soția și cumnata, luni dimineață. După atac, bărbatul ar fi încercat să își pună capăt zilelor, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

Cele două femei au fost găsite fără viață în locuința în care stăteau. Bărbatul a primit îngrijiri medicale și a ajuns la spital, sub supravegherea polițiștilor.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, femeia de 67 de ani a plecat din locuința în care trăia cu soțul său și s-a mutat, cu aproximativ o săptămână înainte, la sora ei, în vârstă de 63 de ani. Decizia ar fi avut legătură cu neînțelegerile dintre cei doi soți. Până în momentul tragediei, situația nu a ajuns însă în atenția autorităților.

O femeie în vârstă de 62 de ani a anunțat poliția despre cele întâmplate.

Poliția: Cele două femei au fost găsite decedate

La locul tragediei au ajuns polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și criminaliști. Cercetările au fost coordonate de un procuror criminalist de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

„La faţa locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, formată din poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi criminalişti, condusă de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău. Din primele cercetări a reieşit faptul că bărbatul, de 66 de ani, şi-ar fi înjunghiat soţia, de 67 de ani, şi cumnata, de 63 de ani, ulterior încercând să îşi pună capăt zilelor. Cele două femei au fost găsite decedate, iar bărbatul a fost preluat de un echipaj medical, sub supravegherea poliţiştilor, şi transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a precizat IPJ Bacău, conform Agerpres.

Nicio sesizare anterioară privind violența domestică

În urma verificărilor făcute de polițiști, niciuna dintre persoanele implicate nu figura în evidențele Poliției cu antecedente sau sesizări legate de violența domestică. Surse citate de presa locală susțin că bărbatul ar fi avut probleme medicale și ar fi trecut prin mai multe internări în secții de psihiatrie. Aceste informații nu au fost confirmate oficial și urmează să fie verificate de anchetatori.

Eventualele probleme medicale ale suspectului nu stabilesc, prin ele însele, cauza sau circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Polițiștii și procurorii continuă ancheta pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în locuința din Comănești. Cercetările au loc într-un dosar penal deschis pentru omor calificat, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.