Fosta ministră a Turismului Udrea, semnal de alarmă după vacanța la Sulina: Un loc unic în România, dar fără niciun sprijin

Foto: Agerpres

Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a ales Delta Dunării pentru o nouă vacanță alături de fiica sa, Eva. Fosta ministră a publicat pe Facebook mai multe imagini din Sulina și a vorbit despre plajă, despre facilitățile pentru familiile cu copii și despre potențialul turistic al orașului aflat între Dunăre și Marea Neagră.

În mesajul său, Elena Udrea a comparat plaja din Sulina cu alte destinații de pe litoral și a spus că locul a devenit mai bine amenajat de la un an la altul. Ea a subliniat însă că Sulina are nevoie de sprijin și de un plan pentru revitalizare și dezvoltare.

Fosta ministră a Turismului a descris Sulina ca pe o destinație potrivită pentru familiile care vor să își petreacă vacanța la mare, departe de aglomerația specifică altor stațiuni.

„Plajă la Sulina. De la an la an mai frumoasă! Și amenajată, mai bine chiar decât multe de pe litoral, și sălbatică, așa cum era odată Corbu, înainte să fie ocupată de construcții și manele. Și atât de potrivită pentru familii cu copii: apă mică până în larg, valuri cat să te distrezi de minune sărind peste ele, jucăriile de apă, caiace, plăci de surf, sunt puse la dispoziție de cei care au amenajat plaja, iar șezlongurile, 30 de lei! Mâncarea, exact ce te aștepți în Deltă: cel mai bun pește, mult și proaspăt!” scrie Elena Udrea pe pagina de Facebook.

Sulina se află la granița dintre Delta Dunării și Marea Neagră, iar plaja se întinde pe mai mulți kilometri și se află la aproximativ 2 până la 3 kilometri de centrul orașului. Mai multe surse de promovare turistică au prezentat în această vară destinația ca o alternativă mai puțin aglomerată la stațiunile de pe litoral.

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Eva, din nou pe „Stânca Iubirii”

Elena Udrea a publicat și o fotografie cu fiica sa. Fosta ministră a amintit de un loc care are o semnificație personală pentru familie: „M-am pozat cu Eva chiar și pe Stânca Iubirii, unde patru veri la rând s-a pozat doar cu Adrian!”

Eva Maria are acum 8 ani, iar Elena Udrea a publicat în ultimele luni mai multe imagini și mesaje despre timpul petrecut alături de fiica sa și de partenerul ei, Adrian Alexandrov.

Elena Udrea critică lipsa unui plan pentru dezvoltarea Sulinei

Dincolo de imaginile de vacanță, Elena Udrea a adus în discuție și situația turismului din Sulina. Fosta ministră a susținut că orașul are nevoie de mai mult sprijin pentru operatorii din turism și de o strategie de dezvoltare.

„Ce păcat ca nu mai exista niciun sprijin pentru operatorii de turism de aici și niciun interes, niciun plan pentru revitalizarea și dezvoltarea Sulinei, acest oraș de la Dunăre și mare, un loc atât de frumos și, unic în România!” adaugă Udrea.

Sulina a rămas, pentru mulți turiști, o destinație aparte prin poziția sa, accesul care se face pe apă și apropierea dintre oraș, Delta Dunării și Marea Neagră. În mesajul său, Elena Udrea pune însă accentul pe un contrast. Plaja și peisajul atrag turiști, dar orașul are nevoie, în opinia sa, de un plan care să susțină dezvoltarea turismului pe termen lung.

„Un loc atât de frumos și unic în România”, a scris fosta ministră, după zilele petrecute la Sulina alături de fiica sa.