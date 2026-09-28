Algoritmul rețelelor sociale te poate manipula fără să-ți dai seama. Radu Herjeu: Asta înseamnă să știi să-l folosești / video

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Algoritmii rețelelor sociale influențează modul în care utilizatorii percep anumite mesaje, fără ca aceștia să-și dea seama.

Jurnalistul Val Vâlcu și Radu Herjeu, jurnalist și fost membru CNA, au vorbit despre modul în care rețelele de susținători pot influența vizibilitatea postărilor pe rețelele sociale. Potrivit lui Radu Herjeu, reacțiile rapide, like-urile și comentariile fac ca algoritmul să distribuie postarea către mai mulți oameni, metodă care poate fi folosită pentru manipulare.

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„Observa Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți, că Recorder postează așa-zisa anchetă care face 2 milioane de vizualizări - noi știm că e imposibil. Avea 80-90 de minute așa-zisa investigație. Când se uită omul ăla?”, a spus Val Vâlcu.

„Nu se uită la tot, probabil că se uită la primele cinci minute, dar cei mai mulți se uită pentru că li se spune că există. Ei au o rețea”, a spus Radu Herjeu.

„Alistar pune în discuție viteza”, a spus Val Vâlcu.

„De la apariția mișcării #Rezist, ei au beneficiat întotdeauna de o rețea a lor”, a spus Radu Herjeu.

„Cum funcționează rețeaua asta? Poate o are și Georgescu de partea cealaltă”, a spus Val Vâlcu.

„Nu înțelegeam de ce unele postări ale mele nu ajung la destui oameni și mi-a spus cineva că „reach-ul” crește dacă în primele trei minute de după postare ai multe like-uri, multe comentarii și reacții - adică repede.

Asta făcea această rețea. În momentul în care apărea ceva, imediat intrau 100 de amici, nici nu trebuia neapărat să citească postarea sau să se uite la filmuleț, dădeau like-uri, comentau și atunci Facebook zicea: „Ia uite ce interesant trebuie să li se pară acestor oameni de au reacționat atât de repede, hai să dăm și altora”, a spus Radu Herjeu.

„Bun, o făceai o dată, de două ori, dar algoritmul e atât de prost? Nu vede?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Da, algoritmul și acum funcționează la fel. După aceea, am început să fiu atent la mine și, într-adevăr, la postările la care, din varii motive, am oameni care intră imediat, ajung să fie distribuite la zeci de mii de oameni. Asta înseamnă să știi să folosești algoritmul”, a spus Radu Herjeu.

„Această tehnică de folosire a algoritmului e sau nu manipulare?”, a spus Val Vâlcu.

„Sigur că e manipulare, dar, ca să fim corecți, o au la dispoziție ambele tabere și o folosesc ambele tabere”, a spus Radu Herjeu.

Cum sunt influențați oamenii fără să-și dea seama

Radu Herjeu a explicat că mesajele repetate și impresia că un produs sau un candidat este susținut de foarte mulți oameni îi pot convinge și pe alții să aibă aceeași opțiune.

„După alegeri spuneau oamenii: „Noi nu am fost boți, că noi l-am votat. Noi nu suntem boți”. Bine, tu nu ești bot, dar au fost foarte mulți boți. „Păi și ce? Că eu nu am votat din cauza boților”. Habar nu ai de ce ai votat. Dacă ar fi cum spui tu, nu ar mai exista publicitate. Publicitatea de aia îți prezintă niște oameni foarte încântați de produsul respectiv, ca să te facă pe tine să îți dorești să ai aceeași încântare ca el, să te identifici cu el și, până la urmă, în momentul în care ție ți se spune: „Produsul respectiv a fost vândut la un milion de oameni”, să vrei și tu să faci parte, vrei și tu să fii parte a ceva, și atunci te duci și tu și votezi sau cumperi produsul respectiv”, a spus Radu Herjeu.

„De ce îl urmărește lumea pe Selly: „Păi are un milion de urmăritori și mă bag și eu în gașcă”. Vorbesc de acum câțiva ani. Nu era nimic deosebit, nu era nici mai deștept, nici mai frumos. Erau o mie de alți Selly de vârsta lui, la fel de frumoși, deștepți, poate nu cu bani”, a spus Val Vâlcu.

„Dar nu au știut să folosească aceiași algoritmi. Să știți că și el a folosit algoritmii, de a ajuns unde a ajuns.

Încercam să le explic acestor oameni: influența a 1.000 de comentarii pozitive la o postare despre X este foarte mare, chiar dacă tu nu o resimți. Tu spui: „Eu oricum votam sau nu votam cu el, indiferent câte comentarii pozitive”. Nu! Pentru că dacă tu, ca cetățean, te duci într-un magazin și vrei să-ți cumperi cafea și întrebi 20 de oameni care cred că e cea mai bună, dacă din 20 de oameni, 15 îți vor spune: „acea marcă”, tu pe aia te duci să o cumperi.

Așa a funcționat cu Georgescu. În momentul în care din 10.000 de postări, 9.000 îți spun că Georgescu este cel mai bun, tu, care nu ai nicio idee - că de fapt nu te interesează ce se întâmplă, ești doar foarte nemulțumit de sistem - o să spui: „Ba, păi, nu or fi toți ăștia nebuni”. Păi nu, că nu există. Cei mai mulți dintre ei nu există”, a spus Radu Herjeu.