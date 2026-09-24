Cutremur în estul Turciei, la mică adâncime. A fost puternic resimțit

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Turcia a fost lovită de un cutremur, joi, 24 septembrie, de magnitudine 5,1.

Un cutremur cu magnitudinea 5,1 s-a produs, joi, în estul Turciei, a anunţat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), citat de Reuters.

Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, a precizat EMSC, potrivit Agerpres.

Trei profesori turci, specialiști în geologie și seismologie, au comentat circumstanțele cutremurului și au explicat ce ar putea însemna seismul pentru regiune. Prof. dr. Okan Tüysüz a precizat, pentru presa din Turcia, că seismul, produs la mică adâncime, a fost puternic resimțit, însă în mod normal nu ar trebui să provoace pagube importante. El a atras atenția că seismul s-a produs pe falia Bozova și că sunt posibile replici, care ar putea ajunge la magnitudinea 4,1 sau chiar puțin peste. Totodată, expertul a subliniat că nu există o legătură directă între acest cutremur și producerea iminentă a unuia de magnitudine mai mare.

Un alt specialist, prof. dr. Süleyman Pampal, a explicat că astfel de cutremure nu sunt neobișnuite în sud-estul Turciei, având în vedere activitatea tectonică din zonă, și a evidențiat faptul că falia Bozova este activă. La rândul său, prof. dr. Osman Bektaş a afirmat că nu există date care să indice că seismul actual ar fi un precursor al unui cutremur major și a făcut apel la calm. Potrivit acestuia, cutremurele de această magnitudine sunt normale pentru regiune, mai ales în contextul modificărilor de tensiune produse după seismele devastatoare din 2023.

Turcia este una dintre cele mai active regiuni seismice din lume, fiind traversată de mai multe falii tectonice.