Cutremur puternic înregistrat sâmbătă, în Turcia

Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs sâmbătă în provincia Van din estul Turciei, fără a fi semnalate deocamdată victime umane sau pagube materiale, transmit DPA şi Xinhua.

Seismul s-a produs la ora locală 08:52 (05:52 GMT), la o adâncime de 7 kilometri.

În regiune a avut loc un cutremur devastator în 2023, urmat de o replică extrem de puternică. Cele două seisme s-au soldat cu cel puţin 50.000 de morţi şi au cauzat distrugeri masive în special în sud-estul Turciei şi nordul Siriei, potrivit Agerpres.

Vineri, 3 aprilie, a avut loc un cutremur și în Afganistan, resimțit în mai multe state din împrejurimi, printre care Pakistan și India.