Cutremur puternic înregistrat sâmbătă, în Turcia

Un cutremur puternic s-a produs sâmbătă dimineață, 4 aprilie, în estul Turciei.
Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs sâmbătă în provincia Van din estul Turciei, fără a fi semnalate deocamdată victime umane sau pagube materiale, transmit DPA şi Xinhua.
???? #SONDAKİKA | Van Tuşba’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki #deprem güvenlik kameralarına böyle yansıdı https://t.co/KEh7wwD6qx pic.twitter.com/Xnq9AHpyD2— Diplomatic War (@diplomaticwar) April 4, 2026
Seismul s-a produs la ora locală 08:52 (05:52 GMT), la o adâncime de 7 kilometri.
În regiune a avut loc un cutremur devastator în 2023, urmat de o replică extrem de puternică. Cele două seisme s-au soldat cu cel puţin 50.000 de morţi şi au cauzat distrugeri masive în special în sud-estul Turciei şi nordul Siriei, potrivit Agerpres.
Vineri, 3 aprilie, a avut loc un cutremur și în Afganistan, resimțit în mai multe state din împrejurimi, printre care Pakistan și India.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News