DCNews Stiri Cutremur puternic înregistrat sâmbătă, în Turcia
Data actualizării: 11:26 04 Apr 2026 | Data publicării: 11:26 04 Apr 2026

Cutremur puternic înregistrat sâmbătă, în Turcia
Autor: Iulia Horovei

cutremur turcia Cutremur în Turcia. Sursa foto: USGS.

Un cutremur puternic s-a produs sâmbătă dimineață, 4 aprilie, în estul Turciei.

Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs sâmbătă în provincia Van din estul Turciei, fără a fi semnalate deocamdată victime umane sau pagube materiale, transmit DPA şi Xinhua.

Seismul s-a produs la ora locală 08:52 (05:52 GMT), la o adâncime de 7 kilometri.

În regiune a avut loc un cutremur devastator în 2023, urmat de o replică extrem de puternică. Cele două seisme s-au soldat cu cel puţin 50.000 de morţi şi au cauzat distrugeri masive în special în sud-estul Turciei şi nordul Siriei, potrivit Agerpres.

Vineri, 3 aprilie, a avut loc un cutremur și în Afganistan, resimțit în mai multe state din împrejurimi, printre care Pakistan și India.

