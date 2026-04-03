Cutremur puternic soldat cu morți și răniți, în Afganistan
Data actualizării: 23:27 03 Apr 2026 | Data publicării: 23:00 03 Apr 2026

Cutremur puternic soldat cu morți și răniți, în Afganistan
Autor: Iulia Horovei

cutremur-romania-martea-alba_14691300 Cutremur. Foto: Inquam, de Octav Ganea

Cel puțin opt persoane au murit și un copil a fost rănit în Kabul, capitala Afganistanului, vineri, după producerea unui cutremur cu magnitudine 5,9.

Opt persoane au fost ucise şi un copil a fost rănit vineri, după ce o clădire s-a prăbuşit la Kabul din cauza unui cutremur, a anunţat Autoritatea Naţională de Management al Dezastrelor din Afganistan, transmite Reuters.

Un cutremur cu magnitudinea 5,9 a lovit vineri regiunea Hindu Kush din Afganistan, a anunţat şi Centrul German de Geoştiinţe (GFZ).

Seismul a avut loc la o adâncime de 177 km, conform GFZ.

Cutremurul a fost resimţit puternic în capitala Pakistanului, Islamabad, la Kabul în Afganistan şi în capitala Indiei, New Delhi, potrivit Reuters.

Afganistanul, lovit de cutremure puternice

Afganistanul, înconjurat de munţi înalţi, este predispus la o serie de dezastre naturale. Cutremurele sale sunt cele mai mortale din lume, ucigând în medie aproximativ 560 de oameni în fiecare an.

Un puternic cutremur cu magnitudinea de 6,3 care a avut loc în această ţară în luna noiembrie s-a soldat cu cel puţin 27 morţi şi a distrus sute de case, notează Agerpres.

Citește și: Panică în Sicilia după ce un cutremur a fost confundat cu un bombardament: Localnicii au crezut că Iranul atacă insula
 

cutremur
morti
raniti
afganistan
