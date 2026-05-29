Costul vieții apasă tot mai tare. Principalele temeri ale românilor, potrivit unui recent sondaj
Data publicării: 29 Mai 2026

Costul vieții apasă tot mai tare. Principalele temeri ale românilor, potrivit unui recent sondaj
Autor: Loredana Iriciuc

oameni strada bucuresti capitala viata cotidiana Costul vieții apasă tot mai tare. Principalele temeri ale românilor, potrivit unui recent sondaj / Sursa foto: Agerpres
Peste două treimi, mai exact 68% dintre români, spun că cea mai mare teamă pentru anul următor este creșterea costului vieții. Această presiune îi face să își reducă cheltuielile și să caute soluții prin care să își protejeze stabilitatea financiară. Datele vin dintr-un sondaj realizat pe 1.006 angajați la nivel național.

Aproape 42% dintre respondenți se tem de o posibilă criză economică generală, iar 40% sunt îngrijorați de cheltuieli neprevăzute importante, cum ar fi problemele de sănătate sau reparațiile urgente. Presiunea financiară devine o constantă în viața de zi cu zi, iar nevoia de siguranță influențează tot mai mult deciziile, potrivit tbi bank, citat de Agerpres.

„Asistăm la o schimbare tot mai vizibilă în atitudinea oamenilor. Astfel, criterii precum stabilitatea, utilitatea şi capacitatea de a face faţă unor situaţii neprevăzute cântăresc mai mult decât în trecut. Într-un climat economic marcat de volatilitate, oamenii caută soluţii care le oferă mai multă claritate, adaptabilitate şi echilibru în administrarea finanţelor. În acest context, este de aşteptat ca interesul pentru instrumente care susţin planificarea financiară şi reduc vulnerabilitatea în faţa riscurilor să crească accelerat în perioada următoare”, a explicat Ionuţ Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi bank, în prezentarea sondajului dat vineri publicităţii.

Cumse vede economia în următoarele 12 luni

Percepția generală este una negativă. 52,9% dintre români se declară pesimiști în privința economiei pentru anul viitor, iar 32,8% privesc situația cu resemnare.

Aproape jumătate dintre respondenți, 47,4%, cred că România riscă o criză economică cu impact major asupra populației. În același timp, 22% consideră că o astfel de criză este deja inevitabilă.

Venituri stabile pentru mulți, dar presiune în creștere

Pentru tine și ceilalți angajați, așteptările sunt prudente. 52,7% cred că situația profesională va rămâne neschimbată în următorul an. 20% se așteaptă la o scădere a veniturilor sau a condițiilor de muncă, iar aproape 14% își caută deja un job mai bun.

În privința banilor, 38% cred că veniturile vor rămâne stabile. Peste 8% se așteaptă la scăderi între 5% și 10%, iar 7,5% se tem de reduceri de peste 20%.

Mai puțini bani cheltuiți, mai mult control pe buget

Aproape 37% spun că vor reduce consumul, iar 31% cred că situația financiară le va afecta și cheltuielile esențiale. Doar 3% se așteaptă la o îmbunătățire clară a flexibilității financiare.

Peste jumătate, adică 54,4%, spun că vor reduce cheltuielile și datoriile. 30,6% vor să economisească mai mult și să își reducă riscurile financiare. Aproape 28% spun că intră într-un mod de "supravieţuire financiară", arată sondajul.

În același timp, 34% își verifică des cheltuielile și evită angajamentele pe termen lung. 22% se concentrează pe obiective scurte și flexibilitate, iar peste 18% amână deciziile financiare importante până la clarificarea contextului economic.

Prudență, ajustări și decizii amânate

În fața incertitudinii, mulți români își schimbă modul în care își gestionează banii. Aproape 28% spun că sunt rezervați din cauza lipsei de predictibilitate economică. Un procent similar declară că își ajustează planurile în funcție de riscuri.

Aproape 19% se concentrează mai mult pe protecție financiară decât pe creștere. 45% spun că adoptă o "prudenţă calculată" și evită riscurile. 25% recunosc că lipsa de stabilitate le influențează deciziile financiare, iar 14,5% resimt constant presiunea banilor.

Studiul privind modul în care românii își gestionează banii în 2026 a fost realizat online în luna aprilie, pe un eșantion de 1.006 utilizatori de internet din România. Peste 53% sunt bărbați, 66% lucrează în mediul privat, iar aproape 57% au un venit net de peste 4.000 de lei.

