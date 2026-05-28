Cod galben de vânt puternic pentru jumătate din țară: Care sunt zonele vizate

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului, valabile joi şi vineri în jumătate din ţară.

Conform meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 - 21:00, vântul va avea intensificări în Moldova, Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în sudul Banatului şi în jumătatea de vest a Olteniei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50 - 70 km/h.

În Carpaţii Meridionali şi Occidentali, local, vântul va sufla cu viteze de 70 - 90 km/h.

Meteorologii prognozează că, vineri, în intervalul orar 10:00 - 21:00, vântul va avea intensificări în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi a Moldovei şi în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50 - 70 km/h.

În Carpaţii de Curbură şi în jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali intensificările vântului vor ajunge la 70 - 90 km/h.

Rafale de până la 55 km/h în cea mai mare parte a țării

Meteorologii au emis şi o informare de instabilitate atmosferică şi intensificări ale vântului, ce vizează cea mai mare parte a regiunilor, până vineri seara la ora 23:00.

Vântul va sufla la rafală, în general, cu 45 - 55 km/h, iar în regiunile sudice, pe arii restrânse vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice şi izolat grindină. În intervale scurte de timp (între o oră şi trei ore) se vor acumula cantităţi de apă de 10 - 20 l/mp.

Pe parcursul zilei de vineri, vor mai fi intensificări ale vântului în nord, centru şi est, iar pe arii restrânse, în rest, cu viteze la rafală, în general, de 45 - 55 km/h.

