Vremea se răcește în toată țara. Elena Mateescu: Temperaturi cu 10 grade mai scăzute și strat de zăpadă la munte

Vremea se răcește de marți în toată țara, cu temperaturi cu până la 10 grade sub normalul perioadei. Va ninge în zonele montane și chiar se va depune strat de zăpadă. În următoarele zile, vom înregistra minime negative.
Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, anunță ”răcire de la o zi la alta, pe parcursul acestei săptămâni”. ”Dacă astăzi răcirea va fi de interes, în special în vest, nord și centru, unde maximele nu vor depăși 10 grade, în timp ce-n sud-est, în zona Munteniei, mai sunt posibile valori de 21-23 de grade, inclusiv în București, de mâine, răcirea se va resimți mai ales în nord, centru, est și sud-est, practic în toată țara. Maximele se vor încadra marți între 7 și cel mult 18 - 19 grade.
Treptat, minimele vor deveni negative, mai ales în depresiuni, spre mijlocul acestei săptămâni, când temperaturile se vor situația între -4 grade Celsius până la 5-6 grade Celsius, valori mai coborâte cu 5 până la 10 grade față de normalul termic al unei ultime decade aprilie în țara noastră.
Vorbim și despre precipitații: la nivel local 10 - 20 de l/mp. În zonele mai joase, vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie, dar, în zona montană înaltă, vor predomina ninsorile și va fi un strat de zăpadă de 5 - 10 cm.
Vorbim și despre vânt, care va ajunge, la rafală, la 70 - 80 km/h, în zona montană înaltă, iar în zonele mai joase 40 - 50 km/h. Până spre finalul săptămânii, contăm pe o vreme mai rece decât în mod obișnuit” a spus directoarea ANM, la B1TV.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci
