Vremea se răcește în toată țara. Elena Mateescu: Temperaturi cu 10 grade mai scăzute și strat de zăpadă la munte

Elena Mateescu, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, anunță ”răcire de la o zi la alta, pe parcursul acestei săptămâni”. ”Dacă astăzi răcirea va fi de interes, în special în vest, nord și centru, unde maximele nu vor depăși 10 grade, în timp ce-n sud-est, în zona Munteniei, mai sunt posibile valori de 21-23 de grade, inclusiv în București, de mâine, răcirea se va resimți mai ales în nord, centru, est și sud-est, practic în toată țara. Maximele se vor încadra marți între 7 și cel mult 18 - 19 grade.

Răcire accentuată în toată țara, minimele ajung negative

Treptat, minimele vor deveni negative, mai ales în depresiuni, spre mijlocul acestei săptămâni, când temperaturile se vor situația între -4 grade Celsius până la 5-6 grade Celsius, valori mai coborâte cu 5 până la 10 grade față de normalul termic al unei ultime decade aprilie în țara noastră.

Strat de zăpadă de 10 cm

Vorbim și despre precipitații: la nivel local 10 - 20 de l/mp. În zonele mai joase, vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie, dar, în zona montană înaltă, vor predomina ninsorile și va fi un strat de zăpadă de 5 - 10 cm.

Vorbim și despre vânt, care va ajunge, la rafală, la 70 - 80 km/h, în zona montană înaltă, iar în zonele mai joase 40 - 50 km/h. Până spre finalul săptămânii, contăm pe o vreme mai rece decât în mod obișnuit” a spus directoarea ANM, la B1TV.