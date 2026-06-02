ANM, prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Cum va fi vremea până pe 29 iunie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologilor, până pe 29 iunie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această perioadă, iar în unele regiuni temperaturile vor fi ușor mai coborâte.

Vremea în săptămâna 1-8 iunie

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, posibil ușor mai coborâte în extremitatea de est a țării.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Vremea în săptămâna 8-15 iunie

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice, estice și sud-estice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cu excepția regiunile vestice și nord-vestice, unde regimul pluviometric va fi deficitar, cantitățile de precipitații vor fi excedentare.

Vremea în săptămâna 15-22 iunie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice și nord-vestice.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în regiunile sudestice, dar și deficitar în cele intracarpatice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 22-29 iunie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână în regiunile sud-estice, iar în rest vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice, mai ales în vestul teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.