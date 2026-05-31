€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii în 30 de județe din țară
Data publicării: 31 Mai 2026

Cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii în 30 de județe din țară
Autor: Elena Aurel

furtuna-vijelie-fulger_51545900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @herosnow442
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

ANM a emis o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată şi ploi însemnate cantitativ pentru 30 de judeţe, valabilă de luni, de la ora 12:00, până marţi, la ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) şi până marţi dimineaţa (2 iunie) în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei şi al Dobrogei şi sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii şi căderi de grindină.

Cantităţile de apă vor ajunge, mai ales în intervale scurte de timp, la 15-25 litri/mp, iar pe spaţii mici pot depăşi 40-50 litri/mp.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi prezente, pe arii mai restrânse, şi în restul ţării.

VEZI ȘI: Ziua în care toţi şoferii din Bucureşti ar circula mai repede. Exerciţiu de imaginaţie propus de Titi Aur

Cod galben de vânt

De asemenea, ANM a emis o informare de vânt puternic, instabilitate atmosferică şi cantităţi de apă însemnate, valabilă pe parcursul zilei de duminică, în mai multe regiuni ale ţării.

Astfel, duminică, până la ora 21:00, vor fi intensificări temporare ale vântului în special în centrul şi sud-vestul ţării, unde rafalele vor atinge, în general, viteze de 45-55 km/h. La munte, în zona înaltă, vântul va sufla mai puternic, cu rafale de 60-80 km/h.

De asemenea, după-amiaza şi seara, în zona Carpaţilor Orientali, în vestul Moldovei, estul Olteniei şi în Muntenia vor fi cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, pe alocuri, vijelii şi grindină. Pe arii restrânse, cantităţile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat.

În acelaşi interval, între orele 10:00 şi 21:00, este în vigoare o atenţionare Cod galben de vânt pentru sudul Banatului şi sud-vestul Olteniei, respectiv în judeţele Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj. În aceste zone, rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

anm
vreme
cod galben
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii în 30 de județe din țară
Publicat acum 1 ora si 3 minute
5 obiceiuri aparent inofensive care îți distrug dinții fără să-ți dai seama
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Prima poziție clară de la nivel înalt din partidul lui Trump, care condamnă Rusia după ce drona rusă căzut pe un bloc din Galați
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Concluziile experților britanici după ce drona rusă a lovit un bloc din Galați. Nu e loc de prea mult optimism
Publicat acum 2 ore si 17 minute
Incendiu puternic la un restaurant din Sectorul 2. Locatarii unui bloc vecin, evacuați de urgență
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 28 minute
Dragonul lasă Rusia să se sufoce încet. Condiția pe care Xi i-a pus-o lui Putin, știind că e imposibil de acceptat
Publicat acum 6 ore si 14 minute
BANCUL ZILEI: Soția devine materialistă
Publicat acum 4 ore si 55 minute
Horoscop 31 mai 2026. Lună Plină în Săgetător. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 54 minute
Ce înseamnă Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Concluziile experților britanici după ce drona rusă a lovit un bloc din Galați. Nu e loc de prea mult optimism
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close