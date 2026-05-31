Cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii în 30 de județe din țară

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată şi ploi însemnate cantitativ pentru 30 de judeţe, valabilă de luni, de la ora 12:00, până marţi, la ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, începând din a doua parte a zilei de luni (1 iunie) şi până marţi dimineaţa (2 iunie) în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei şi al Dobrogei şi sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii şi căderi de grindină.

Cantităţile de apă vor ajunge, mai ales în intervale scurte de timp, la 15-25 litri/mp, iar pe spaţii mici pot depăşi 40-50 litri/mp.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi prezente, pe arii mai restrânse, şi în restul ţării.

VEZI ȘI: Ziua în care toţi şoferii din Bucureşti ar circula mai repede. Exerciţiu de imaginaţie propus de Titi Aur

Cod galben de vânt

De asemenea, ANM a emis o informare de vânt puternic, instabilitate atmosferică şi cantităţi de apă însemnate, valabilă pe parcursul zilei de duminică, în mai multe regiuni ale ţării.

Astfel, duminică, până la ora 21:00, vor fi intensificări temporare ale vântului în special în centrul şi sud-vestul ţării, unde rafalele vor atinge, în general, viteze de 45-55 km/h. La munte, în zona înaltă, vântul va sufla mai puternic, cu rafale de 60-80 km/h.

De asemenea, după-amiaza şi seara, în zona Carpaţilor Orientali, în vestul Moldovei, estul Olteniei şi în Muntenia vor fi cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, pe alocuri, vijelii şi grindină. Pe arii restrânse, cantităţile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat.

În acelaşi interval, între orele 10:00 şi 21:00, este în vigoare o atenţionare Cod galben de vânt pentru sudul Banatului şi sud-vestul Olteniei, respectiv în judeţele Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj. În aceste zone, rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h.