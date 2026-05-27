Primeşti RO-Alert în caz de furtună? Iată ce trebuie să faci

La această întrebare a răspuns Florinela Georgescu, director în Administraţia Naţională de Meteorologie, într-un interviu pentru DC News. Au şi autorităţile partea lor de responsabilitate?

Întrebarea vine şi în contextul inundaţiilor recente din Râmnicu Vâlcea. Ar trebui autorităţile să îngrijească mai bine şanţurile de scurgere şi canalizările, astfel încât acestea să nu se mai înfunde şi să preia mai bine fluxul de apă?

Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să ne gândim din timp ce am face într-o astfel de situație, ca să știm să luăm cât mai rapid măsurile adecvate. Pentru că, până la urmă, ne cunoaștem fiecare dintre noi punctele vulnerabile — știu eu, dacă avem casa așezată într-o zonă inundabilă sau avem casa în apropierea unei zone cu torenți, sau unei zone care este predispusă la alunecări de teren. Repet, trebuie din timp să ne gândim ce să facem, pentru că altfel trebuie să facem foarte repede.

Pentru că, cu tot progresul științei meteorologice și cu tot efortul de a emite avertizările cât mai din timp, cât mai timpuriu, totuși există situații în care fenomenele foarte severe se dezvoltă foarte rapid, cu intensitate foarte mare, cu o intensitate uneori neprognozată de modelele cu ajutorul cărora facem prognoza. Și atunci mesajele noastre trebuie luate foarte repede în considerare, iar reacția cetățenilor să fie de asemenea una foarte rapidă", a declarat Florinela Georgescu.

Amintim că, la mijlocul lunii mai, o ploaie de scurtă durată în Bucureşti a creat adevărate probleme în unul dintre cartierele dormitor ale Capitalei. Şoferii şi locuitorii din zona Chiajna s-au trezit cu apă de câţiva centimetri înălţime pe stradă, traficul fiind îngreunat.

Unii bucureşteni au decis să facă haz de necaz şi fie au ieşit la "pescuit" pe stradă, fie s-au plimbat cu paddle-board-ul.

Sursa: Captură video Facebook

