Prognoza ANM până pe 28 mai: Vremea se schimbă radical în minivacanța de 1 Mai

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru perioada 21 aprilie - 28 mai. Meteorologii anunţă temperaturi mult sub cele obişnuite şi ploi în sud-estul ţării în perioada minivacanţei de 1 Mai, schimbând astfel prognozele iniţiale, care indicau temperaturi peste cele specifice perioadei.

Va fi frig și în această săptămână, dar și săptămâna viitoare. Apoi vin două săptămâni în care „regimul termic va fi apropiat de cel normal” în cea mai mare parte a ţării, potrivit ANM.

VEZI ȘI: Vreme schimbătoare în întreaga țară, săptămâna viitoare. ANM: Răcire accentuată după 21 aprilie

Vremea în intervalul 21 - 27 aprilie

Valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, sud-vestice și sud-estice, în timp ce în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această perioadă.

Vremea în intervalul 27 aprilie - 4 mai

Regimul termic se va situa cu mult sub normele clomatologice ale perioadei, în toată țara.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul și nord-vestul teritoriului, ușor excedentar în regiunile sud-estice, iar în restul țării se va situa în limite normale pentru această săptămână.

Vremea în intervalul 4 - 11 mai

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Regimul pluviometric va fi deficitar, îndeosebi în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această săptămână.

Vremea în intervalul 11 - 18 mai

Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.