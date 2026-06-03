Alerte de furtuni în mai multe județe din țară. ANM, harta zonelor vizate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, două atenționări Cod Galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate pentru mai multe zone din țară.

Cod Galben de ploi torențiale și furtuni în Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și Hunedoara

Astfel, începând de miercuri, 3 iunie, ora 20:00, până joi, 4 iunie, ora 10:00, în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50-70 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-25 l/mp și izolat de peste 30-40 l/mp.

Sursa foto: ANM

Furtunile se extind joi în mai multe zone din țară

Codul Galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate se extinde, joi, 4 iunie, începând cu ora 12:00, în cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei, până la ora 23:00.

Se vor înregistraperioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Sursa foto: ANM

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

Citește și: EXCLUSIV Primeşti RO-Alert în caz de furtună? Iată ce trebuie să faci