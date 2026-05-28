Florinela Georgescu, director în cadrul ANM, avertizează că în perioada minivacanţei de 1 iunie vremea ar putea fi instabilă în anumite zone. Astfel, spune Florinela Georgescu, românii care au planuri ar trebui să consulte prognoza meteo.

"Aș consulta prognoza. În primul rând, trebuie pentru la mare să vedem din ce parte bate vântul, pentru că încă apa mării este destul de rece și, dacă circulația aerului este preponderent dinspre mare, va influența și temperatura în aer... temperatura mării va influența și temperatura aerului.

Pe de altă parte, la munte, pentru zonele montane este mai ridicat gradul de probabilitate de apariție a fenomenelor de instabilitate. Sigur, mai există și alte zone sau stațiuni foarte frumoase la noi în țară care nu sunt nici la mare, nici la munte, și poate că ar fi bine să le luăm în considerare în această perioadă, pentru că s-ar putea, în zilele însorite, să fie mai cald decât la mare, să fie mai cald în alte zone care au ștranduri sau lacuri termale, să zicem, și în care să putem profita de această perioadă", a declarat Florinela Georgescu.

Instabilitate la final de mai, început de iunie

"Conform prognozelor, este de așteptat ca la sfârșitul acestei luni, primele zile ale lunii iunie, instabilitatea atmosferică să fie ceva mai pronunțată și, sigur, că aversele vor avea un grad mai mare de apariție în zonele de deal și de munte, dar nu putem să excludem apariția acestora nicăieri în țară.

Partea bună este că instabilitatea atmosferică de regulă se manifestă pe durate relativ scurte și atunci nu putem să zicem că din cauza instabilității ratăm o întreagă minivacanță, dar e bine să fim pregătiți totuși". a mai declarat aceasta.